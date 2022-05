Verona-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Torino

Verona-Torino Data: 14 maggio 2022

14 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

II Verona di Ivan Juric sfida il Torino di Igor Tudor nella 37ª e penultima giornata di Serie A, in quello che rappresenta uno scontro di centro classifica fra le due formazioni. Gli scaligeri occupano il 9° posto con 52 punti, frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, i piemontesi seguono in 10ª posizione a quota 47, con 12 successi, 11 pareggi e 13 k.o.

Nelle 27 gare disputate nel massimo campionato in casa del Verona, il bilancio è favorevole ai granata con 10 affermazioni ospiti, 10 pareggi e 7 vittorie dei padroni di casa. Il Torino, tuttavia, non vince al Bentegodi dal 7 febbraio 2015 (1-3 con le firme di Martínez, Quagliarella ed El Kaddouri per gli ospiti e di Luca Toni per i padroni di casa). Da allora sono arrivati 3 pareggi e una vittoria del Verona.

In caso di vittoria i gialloblù si porterebbero a 55 punti, stabilendo il nuovo record in Serie A per il club nell'era dei 3 punti (quello attuale è infatti di 54 ed è stato stabilito da Andrea Mandorlini nella stagione 2013/14). I 62 goal segnati finora sono il record realizzativo della squadra in una singola stagione. Le due squadre hanno un cammino identico nelle ultime 4 gare, con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta per entrambe.

Giovanni Simeone, autore di 16 goal, è il bomber del Verona: 'Il Cholito', con 6 centri in carriera contro i granata, ha nel Torino una delle vittime preferite in Serie A ed è il giocatore del massimo campionato che è andato a segno di più fra le mura amiche (12 volte); dall'altra parte spiccano le 8 reti del 'Gallo' Andrea Belotti. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-TORINO

Verona-Torino si disputerà la sera di sabato 14 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 56ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE VERONA-TORINO IN TV

L'anticipo della penultima giornata di Serie A, Verona-Torino, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Torino su DAZN sarà curata da Alberto Santi, che sarà affiancato da Manuel Pasqual al commento tecnico.

VERONA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse potrà vedere Verona-Torino, tramite DAZN, in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare il match fra i tanti in programma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire l'anticipo del Bentegodi, Verona-Torino, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-TORINO

Nel Verona, davanti a Montipò, la difesa a tre sarà composta da Tameze, Günter e Ceccherini. Sulle fasce agiranno Depaoli a destra e Lazovic a sinistra, con Hogla e Ilic interni di centrocampo. Davanti nel ruolo di centravanti 'Il Cholito' Simeone, supportato sulla trequarti da Barak e Caprari.

'Il Gallo' Belotti sarà il centravanti del Torino, con Praet e Brekalo trequartisti a sostegno. Sulle due fasce dovrebbero agire Vojvoda a destra e Ansaldi a sinistra, Ricci (favorito su Pobega) e Mandragora saranno i due interni, mentre in difesa accanto a Bremer e Ricardo Rodríguez, Zima potrebbe spuntarla su Djidji per una maglia da titolare. Fra i pali ci sarà Berisha.

L'articolo prosegue qui sotto

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Günter, Ceccherini; Depaoli, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Ricci, Mandragora, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti.