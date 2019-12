Verona-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida il Torino nel lunch match della 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric sfida in casa il di Walter Mazzarri nel lunch match della 16ª giornata del campionato di . Gli scaligeri sono undicesimi in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, i piemontesi dividono il 9° posto con il a quota 20, con un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e 7 k.o.

Segui Verona-Torino in diretta streaming su DAZN

Sono 25 i precedenti in Serie A in casa dei gialloblù, e il bilancio premia i granata con 10 vittorie esterne, 8 pareggi e 7 vittorie dei veneti. Il Verona, tuttavia, è imbattuto nelle ultime 2 gare in casa contro il Torino, nelle quali ha ottenuto un pareggio e una vittoria.

Al Bentegodi si affrontano le due squadre che hanno subito meno reti di testa in questo campionato (appena una). I granata, inoltre, sono la seconda ad averne realizzati di più con questo fondamentale (6) dopo il (7).

I gialloblù sono la squadra che ha effettuato meno tiri nello specchio di tutte le altre in questo torneo (3,3 a partita). Gli scaligeri sono reduci da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate in Serie A, i granata invece hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Samuel Di Carmine è il bomber del Verona con 3 goal realizzati, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata con 7 reti complessive. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Torino

Verona-Torino Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VERONA-TORINO

Verona-Torino si disputerà la mattina di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 51° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il lunch match Verona-Torino, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Verona-Torino sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

La sfida Verona-Torino sarà visibile per gli utenti DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Juric si affiderà davanti a Di Carmine, che sarà confermato come riferimento offensivo degli scaligeri. Dietro di lui sulla trequarti Pessina dovrebbe essere preferito a Verre accanto a Zaccagni. A centrocampo Faraoni e Lazovic saranno i due esterni, mentre al centro Veloso sarà in cabina di regia con al suo fianco Amrabat. Fra i pali Silvestri, davanti a lui si rivedrà Kumbulla a guidare la linea difensiva a tre con Rrahmani e Gunter. Indisponibile Dawidowicz, squalificato, e Badu, Bessa, Tupta e Salcedo, infortunati. Non convocato neanche Vitale, colpito da influenza.

Mazzarri ritrova a disposizione Belotti: il 'Gallo' è favorito su Zaza per giostrare da prima punta, con Berenguer e Verdi sulla trequarti. Ancora indisponibili Iago Falque, Parigini ed Edera. In mediana Baselli e Rincon interni, con Ola Aina e Ansaldi sulle due fasce. La difesa, viste le assenze per infortunio di Lyanco e Bonifazi, vedrà Bremer completare la linea a tre con Izzo e N'Koulou. In porta il punto fermo Sirigu.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti