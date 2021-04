Verona-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Verona e Spezia aprono il 34° turno di Serie A: in questo articolo tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

VERONA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Spezia

Verona-Spezia Data: 1 maggio 2021

1 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Verona e Spezia aprono la trentaquattresima giornata di Serie A. La squadra di Juric vuole tornare alla vittoria dopo il k.o. contro l'Inter, mentre quella di Italiano vuole tornare a casa con punti importanti dopo la sconfitta nel derby contro il Genoa. Il Verona si trova a 41 punti, a metà classifica, situazione tranquilla in vista del rush finale. Più preoccupante la situazione dello Spezia, in crisi nell'ultimo mese dopo una buona stagione.

Su 15 confronti in casa del Verona tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, lo Spezia ha ottenuto una sola vittoria, perdendo in 10 occasioni e registrando 4 pareggi.

Il Verona ha vinto le ultime quattro gare di Serie A contro squadre neopromosse, ma ha perso sette delle ultime otto gare di campionato incluse le ultime quattro. Lo Spezia è rimasto a secco di goal nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa: in questa stagione non ha ancora registrato due gare consecutive senza reti all'attivo.

All'andata è finita 1-0 per l'Hellas grazie alla rete messa a segno da Zaccagni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-SPEZIA

La partita tra Verona e Spezia aprirà il sabato di anticipi della Serie A. Si giocherà giorno 1 maggio alle ore 15. Lo scenario sarà quello dello stadio Bentegodi di Verona. Il match si disputerà a porte chiuse per le ormai note limitazioni anti Covid-19.

La partita tra Verona e Spezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Verona-Spezia si potrà seguire anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sul pc, tablet o smartphone. Su computer sarà necessario collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, sui dispositivi mobili, invece, bisognerà prima scaricare la app per sistemi Android e iOS. La gara si potrà vedere anche su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente ai suoi clienti che hanno acquistato il pacchetto Sport di vedere anche le partite del campionato.

Goal vi darà la possibilità di seguire la partita tra Verona e Spezia in diretta testuale. Aggiornamenti in tempo reale durante il match con il commento minuto per minuto per non perdere nessuna azione del match.

Il Verona scenderà in campo, verosimilmente, con il 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, Dawidowicz, Gunter e Dimarco in difesa. Faraoni e Lazovic esterni, Tameze e Ilic interni. Zaccagni e Barak agiranno alle spalle di Kalinic, al momento favorito su Lasagna.

Lo Spezia, invece, conferma il 4-3-3 con Provedel in porta, Ferrer, Ismajli, Chabot e Bastoni in difesa. Estevez, Ricci e Maggiore in mediana. Verde, Nzola e Gyasi in avanti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.