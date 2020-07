Verona-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita la SPAL nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Verona fuori dalla corsa per l'Europa, SPAL retrocessa: partita senza nulla da dire in termini di classifica, ma l'incrocio tra gli scaligeri e gli emiliani - con la mente sgombra da assilli o obiettivi - proprio per questo può regalare emozioni.

Dopo uno splendido campionato, il Verona ha perso contatto con le candidate alla prossima ritrovandosi a metà classifica ma comunque in lizza per un ottavo posto che renderebbe merito all'annata super dei veneti. Per la SPAL, stagione da dimenticare e testa già proiettata alla cadetteria.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VERONA-SPAL

Verona e SPAL si affronteranno mercoledì 29 luglio 2020 in una sfida del 37° turno del campionato di . La gara si disputerà allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona, ovviamente a porte chiuse, così come stabilito dal protocollo varato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Calcio d’inizio programmato alle ore 19.30.

Verona-SPAL verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN. Il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ancora ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, potranno inoltre seguire Verona-SPAL anche sul canale satellitare DAZN1. Gli abbonati di Sky, potranno inoltre vedere la gara in tv attraverso l’app presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Essendo trasmessa da DAZN, Verona-SPAL sarà ovviamente visibile in attraverso dispositivi mobili come smartphone o tablet, o ancora su pc o notebook.

Dopo il triplice fischio finale, saranno disponibili gli highlights e la versione integrale del match on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Un’ulteriore opzione per seguire Verona-SPAL è rappresentata dalla diretta testuale proposta da Goal. Collegandosi al portale, si potranno seguire tutti gli aggiornamenti del match minuto per minuto fino al triplice fischio finale.

Verona senza lo squalificato Rrahmani: dentro Empereur, con la conferma di Faraoni nel pacchetto a tre. Eysseric a destra, sulla trequarti Verre insidia Pessina e Zaccagni per sostenere Di Carmine, Borini o Salcedo col primo che può spuntarla.

SPAL con un atteggiamento più prudente, che col ha evitato imbarcate: fiducia a Thiam in porta, Valdifiori si riprende la regia, Di Francesco spalla di Petagna.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Empereur; Eysseric, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco.