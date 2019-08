Verona, dopo la paura il sospiro di sollievo per Badu: "Sono in buone condizioni"

Ricoverato per una microembolia polmonare, il centrocampista del Verona, Emmanuel Badu, tranquillizza tutti: “Sto bene, Dio ci benedica”.

Sono state ore evidentemente non semplici quelle degli ultimi giorni per Emmanuel Badu. Il centrocampista ghanese, che circa un mese fa ha lasciato l’ per trasferirsi al , nella giornata di mercoledì è stato infatti ricoverato presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar a causa di una microembolia polmonare.

A comunicare l’avvenuto ricovero è stato lo stesso Verona attraverso una nota ufficiale, aggiungendo però che le sue condizioni sono buone e che ad attenderlo ci saranno alcuni giorni sotto osservazione.

A tranquillizzare tutti è stato lo stesso Badu che, nelle scorse ore, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha voluto anche ringraziare tutti coloro che nelle ultime ore gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento.

“Buongiorno e grazie a tutti per i vostri auguri. Sono in buone condizioni. Dio ci benedica tutti. Tanto amore”.

Nonostante le rassicurazioni è ovviamente troppo presto per stabilire i tempi di recupero del centrocampista che da poco si era messo alle spalle un problema ad un ginocchio, intanto però i momenti di paura sembrano alle spalle.