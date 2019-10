Verona-Sassuolo, gara ad alta intensità: tre pali e dieci ammoniti

Tante emozioni e tanta intensità in Verona-Sassuolo. Pairetto deve estrarre dieci gialli, è un record per questo campionato di Serie A.

Serviva una vittoria al per ripartire dopo le sconfitte patite consecutivamente contro , e e la vittoria, seppur molto sofferta, è arrivata per 1-0, grazie ad una rete siglata da Djuricic, in trasferta sul campo del .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Una sfida, quella che si è giocata al Bentegodi, che ha regalato emozioni e che si è giocata a livelli estremamente elevati. A certificarlo sono due numeri in particolare: quelli legati ai legni colpiti e ai cartellini gialli estratti dall’arbitro Pairetto.

Sono stati infatti ben tre i pali che nel corso della sfida hanno negato a tre giocatori diversi la gioia del goal. A cogliere il primo, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0, è stato Faraoni al 48’ con un diagonale da posizione angolata. Anche il secondo è stato di marca scaligera con Verre che al 52’, subito dopo il vantaggio degli ospiti, è andato ad un passo dall’1-1. Il terzo legno è stato invece colto dal Sassuolo in pieno recupero da Duncan che, penetrato in area, si è visto negare la rete che avrebbe chiuso la contesa sul 2-0.

10 - Nei primi 68 minuti di #VeronaSassuolo sono stati estratti ben 10 cartellini gialli: record in un singolo incontro di questo campionato. Fuoco. — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2019

Il Verona si conferma quindi squadra non propriamente fortunata in questo primo scorcio di stagione. Con quelli colti contro il Sassuolo, salgono a otto i legni colpiti in nove partite, ovvero più di qualsiasi altra compagine del campionato (la è per il momento ferma a sette).

Sul fronte dei cartellini gialli invece, quella del Bentegodi diventa una partita da record per questa edizione della . Pairetto ha infatti ammonito nell’ordine Kumbulla, Gunter, Romagna, Verre, Defrel, Pessina, Amrabat (questi solo nel primo tempo), Djuricic, Peluso e Magnanelli.

Il numero totale degli uomini finiti sulla lista dei cattivi è quindi di dieci (tutti ammoniti nei primi 68’ di gioco), in nessuna altra partita di questo inizio di campionato si è arrivati ad una cifra così elevata.