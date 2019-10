Verona-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida il Sassuolo nell'anticipo del venerdì del 9° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La sfida salvezza fra il di Ivan Juric e il di Roberto De Zerbi apre la 9ª giornata di . Gli scaligeri sono tredicesimi in classifica assieme al con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte., gli emiliani si trovano al terzultimo posto assieme alla a quota 6 punti, con 2 vittorie e 6 sconfitte.

Nei 4 precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in casa dei veneti, i gialloblù conducono con 2 vittorie, un pareggio e un'affermazione dei neroverdi. Il Sassuolo ha perso le ultime 5 trasferte in Serie A, il Verona finora non ha subito reti di testa.

Gli scaligeri sono reduci da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta negli ultimi 4 turni di campionato, mentre gli emiliani hanno ottenuto una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Il portoghese Miguel Veloso, che salterà la sfida per infortunio, è il miglior marcatore del Verona con 2 reti, Domenico Berardi è invece il giocatore più prolifico dei neroverdi con 6 goal realizzati. Il polacco del Verona, Mariusz Stepinski, non trova la realizzazione da 19 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-SASSUOLO

Verona-Sassuolo si disputerà la sera di venerdì 25 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto di Nichelino, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 9° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

L'anticipo Verona-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 dell satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, con il supporto del commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita Verona-Sassuolo in diretta mediante Sky Go: su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Problemi a centrocampo per Juric, che perde Veloso in regia per un problema fisico e ha in dubbio anche Amrabat non al meglio: al posto del portoghese dovrebbe essere impiegato Pessina, con Faraoni e Lazovic sulle fasce. Davanti Verre e Zaccagni (favorito su Salcedo) dovrebbero supportare l'unica punta Di Carmine, leggermente favorito su Stepinski. Dietro, davanti al portiere Silvestri, la linea a tre vedrà nuovamente Kumbulla con Rrahmani e Gunter. Indisponibili per infortunio i vari Bocchetti, Bessa, Badu e Pazzini.

De Zerbi potrebbe confermare il 4-3-1-2 visto con l' . Lunga anche in questo caso la lista degli indisponibili: saranno infatti out il secondo portiere Pegolo, i difensori Gian Marco Ferrari e Chiriches, gli esterni bassi Rogerio e Tripaldelli, i centrocampisti Bourabia e Mazzitelli. Contro il Verona fra i pali agirà Consigli, mentre in difesa potrebbe essere confermata la coppia centrale composta da Marlon e Peluso, con Müldür a destra e Toljan a sinistra. In mediana in 6 si contendono 3 maglie: Traoré, Obiang, Duncan, Djuricic, Locatelli e Magnanelli. Davanti nel tridente Caputo sarà il centravanti. Defrel dovrebbe agire a sostegno di Berardi e dell'ex empolese.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Marlon, Peluso, Toljan; Magnanelli, Locatelli, Duncan; Defrel; Caputo, Berardi.