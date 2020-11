Verona-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita il Sassuolo nell'8ª giornata della Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Verona di Ivan Juric ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi in una gara d'alta classifica valida per l'8ª giornata del campionato di . Gli scaligeri sono ottavi con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, gli emiliani si trovano imbattuti in 2ª posizione a quota 15 con un cammino di 4 vittorie e 3 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 5 volte in Serie A in casa dei veneti, con un bilancio equlibrato: 2 i successi dei gialloblù, 2 quelli dei neroverdi e un pareggio. Dal suo ritorno nel massimo campionato nella stagione 2019/2020, il Verona è in assoluto la squadra che ha pareggiato più partite, il 36% del totale (16 su 45 giocate).

Dal canto suo, invece, il Sassuolo è la squadra che è migliorata di più in classifica rispetto allo scorso torneo, avendo attualmente 9 punti in più della scorsa stagione. Al Bentegodi, inoltre, si fronteggiano la miglior difesa, quella del Verona (5 goal subiti) e il miglior attacco, quello dei neroverdi (18 reti segnate, come l' ).

I gialloblù vengono da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 partite, gli emiliani invece sono reduci da 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare. Antonin Barak è il miglior marcatore del Verona con 3 goal, mentre Francesco Caputo è il bomber del Sassuolo con 5. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-SASSUOLO

Verona-Sassuolo si disputerà il pomeriggio di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signo Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma alle ore 15.00. Sarà l'11ª partita in Serie A fra le due formazioni.

La gara di Serie A Verona-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Antonio Nucera, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Chi preferisse potrà seguire Verona-Sassuolo anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS.

Verona-Sassuolo può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversosarà possibile seguireancheCollegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Juric, visti i forfait per infortunio di Lovato e Gunter, schiererà in difesa, davanti al portiere Silvestri, una linea a tre con Cetin, Ceccherini e Magnani. Sulla fascia destra è indisponibile anche Faraoni: al suo posto giocherà Udogie, con Dimarco a sinistra (Lazovic è in isolamento perché positivo al Coronavirus). In mezzo al campo giostreranno il playmaker Miguel Veloso e Tameze, davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle dell'unica punta Kalinic. Ai box anche Ruegg, Vieira e Benassi.

De Zerbi avrà le assenze certe di Magnanelli, Romagna e Chiriches, ma è probabile che debba rinunciare anche a Caputo e Defrel in attacco. Se i due non recuperassero davanti giocherebbe il baby bomber Raspadori, reduce da una doppietta con la Nazionale Under 21. Dietro di lui, sulla trequarti, agiranno Berardi, rinvigorito anche sul piano del morale dalle belle prestazioni con l' , Djuricic e Boga. In mediana conferma per il tandem composto da Locatelli e Maxime Lopez. Consigli difenderà la porta neroverde, mentre in difesa l'unico dubbio riguarda il terzino destro: ballottaggio fra Muldur e il ristabilito Toljan, con Rogerio a sinistra e al centro la coppia centrale Ayhan-Gian Marco Ferrari.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Ceccherini, Magnani; Udogie, Miguel Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni, Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.