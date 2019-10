Verona-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Bonazzoli titolare

Salcedo e Pessina dal 1' nel Verona, dentro anche Lazovic. Sampdoria con Jankto sulla trequarti, Quagliarella unica punta.

Le formazioni ufficiali di - :

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Salcedo, Pessina; Stepinski

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Jankto, Bonazzoli; Quagliarella

Dopo il successo della sul , altra sfida salvezza nel settimo turno di . A confronto Verona e Sampdoria, desiderose di abbandonare la zona calda per lidi più sicuri. Match importante sopratutto per i liguri, attualmente ultimi in classifica.

Juric propone Salcedo e Pessina alle spalle di Stepinski, conferme a centrocampo con Lazovic e Faraoni sugli esterni. In mezzo Veloso e Amrabat, mentre davanti a Silvestri ci sono Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

Di Francesco risponde con Quagliarella unica punta, supporatto da Jankto e Bonazzoli. Depaoli e Murru agiranno sulle fasce, Ekdal e Vieira come interni. In porta c'è Audero, difeso da Chabot, Ferrari e Bereszynski.