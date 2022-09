Verona-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita la Sampdoria nella 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Verona di Gabriele Cioffi ospita la Sampdoria di Marco Giampaolo nella 5ª giornata di Serie A. Gli scaligeri sono diciassettesimi in classifica con 2 punti, frutto di 2 pareggi e 2 sconfitte, stessi punti e identico andamento per i blucerchiati, attualmente terzultimi.

Nelle 26 gare di Serie A fra le due formazioni giocate in casa dei veneti, il Verona conduce nelle statistiche con 11 vittorie, 11 pareggi e 4 affermazioni dei genovesi.

I gialloblù sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Atalanta e da un pareggio per 1-1 contro l'Empoli, la Sampdoria invece dopo il pesante k.o. per 4-0 a Salerno ha pareggiato 1-1 in casa con la Lazio.

Il francese Thomas Henry è il miglior marcatore della squadra di Cioffi con 2 reti all'attivo, mentre l'unica rete finora realizzata dai ragazzi di Giampaolo porta la firma di Manolo Gabbiadini. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-SAMPDORIA

Verona-Sampdoria si disputerà la sera di domenica 4 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 53ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE VERONA-SAMPDORIA IN TV

La sfida della 5ª giornata di Serie A, Verona-Sampdoria, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Sampdoria su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

VERONA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno seguire la partita Verona-Sampdoria in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Alla fine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida Verona-Sampdoria anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione degli eventi, delle azioni più importanti e dei goal.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SAMPDORIA

Cioffi dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti conferma per il tandem composto da Lasagna ed Henry. A centrocampo Hongla sarà il perno centrale, con Tameze e Ilic mezzali ai suoi lati. Sulle fasce agiranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. In difesa Dawidowicz, Coppola e Ceccherini comporranno la linea a tre davanti al portiere Montipò.

Giampaolo schiererà i blucerchiati con il 4-3-1-2. Davanti possibile chance dal 1' per Gabbiadini, autore del goal del pareggio contro la Lazio, al fianco di Caputo. A centrocampo Sabiri e Rincon si candidano al ruolo di mezzali, con Vieira che agirà da playmaker basso davanti alla difesa. Quest'ultima vedrà Ferrari e Colley comporre la coppia centrale, con Bereszynski terzino destro e Augello terzino sinistro. Fra i pali agirà Audero.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Sabiri; Djuricic; Caputo, Gabbiadini.