Verona-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Sampdoria

Verona-Sampdoria Data: 23 aprile 2022

23 aprile 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 34ª giornata di Serie A propone tra le altre la partita tra Verona e Sampdoria: due squadre agli antipodi, per quanto riguarda la situazione di classifica e il momento che ciascuna delle due sta attraversando.

Il Verona è senza ombra di dubbio una delle più belle realtà di questo campionato. Gli scaligeri hanno 48 punti in classifica, sono più vicini alla zona Europea che alle ultime posizioni e sono reduci dal successo per 1-2 ottenuto in casa dell'Atalanta.

Cammino diametralmente opposto per la Sampdoria, che ha ottenuto appena 3 punti nelle ultime 7 partite. A causa di questo trend negativo, i blucerchiati si sono avvicinati al terzultimo posto (distante 7 punti, ma con il Venezia che ha una partita in meno).

Nel girone d'andata, le due squadre si sono affrontate il 27 novembre 2021. La Sampdoria ha prevalso per 3-1, grazie ai goal di Candreva, Ekdal e Murru dopo l'illusorio vantaggio del Verona con Tameze.

Tante altre informazioni riguardo a Verona-Sampdoria nelle righe seguenti: da dove vedere il match in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO VERONA-SAMPDORIA

Sarà lo stadio 'Bentegodi' di Verona ad ospitare la sfida, in programma sabato 23 aprile 2022 alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-SAMPDORIA IN TV

Tramite l'abbonamento a DAZN, potrete godervi le emozioni di Verona-Sampdoria. L'applicazione della piattaforma è disponibile sulle moderne smart tv ma, nel caso in cui il televisore di casa non sia di ultima generazione, basterà collegarlo ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 oppure ad un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Verona-Sampdoria verrà trasmesso su Sky, nello specifico sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

VERONA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è visibile anche in streaming, su smartphone e tablet scaricando l'app oppure su pc e notebook andando sul sito ufficiale. Stesso discorso per Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

NOW, infine, rappresenta un'ulteriore opzione. Si tratta del servizio streaming e on demand di Sky che consente la visione di vari eventi attraverso specifici pacchetti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match per quanto riguarda DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual. Dario Massara e Lorenzo Minotti, invece, seguiranno l'evento per Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui sul nostro portale seguiremo Verona-Sampdoria. Accedendo a GOAL, potrete conoscere in tempo reale le formazioni ufficiali e seguire la partita dal primo all'ultimo minuto con la nostra diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SAMPDORIA

Tudor già dalla scorsa partita può contare sul recuperato Barak che schiera a fianco di Caprari e alle spalle di Simeone nel suo classico 3-4-2-1. Ilic e Tameze garantiranno inserimenti offensivi e copertura al trio difensivo con Gunter, Ceccherini e Casale. Montipò verrà schierato tra i pali, mentre Faraoni e Lazovic agiranno sulle corsie esterne.

Giampaolo potrebbe cambiare modulo, optando per il 4-4-2 con Quagliarella e Caputo in avanti. Sensi viene arretrato in mediana, a fare coppia con Rincon in un reparto arricchito sulle fasce da Candreva e Thorsby. Completa la formazione la difesa posta davanti ad Audero, con Yoshida e Colley centrali mentre Bereszynski e Murru nel ruolo di terzini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo