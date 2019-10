Verona-Sampdoria 2-0: Kumbulla e Veloso, incubo blucerchiato

Kumbulla sblocca il match per il Verona a inizio gara, la Sampdoria sprofonda nella ripresa con l'autorete di Murru sulla conclusione di Veloso.

Prosegue il momento nero della , ancora sconfitta e sempre più ultima in classifica. Balzo in avanti per il di Juric, che muove ancora la classifica e torna a vincere davanti al proprio pubblico. Decisive le reti di Kumbulla e l'autogoal di Murru sulla conclusione di Veloso.

Il match si mette subito bene per i padroni di casa, che passano su calcio da fermo: Veloso pennella una traiettoria perfetta per lo stacco perfetto del giovanissimo albanese Kumbulla, al primo goal in .

La formazione ospite non riesce a reagire e mette in mostra tutti i limiti palesati nel suo complicato avvio di stagione: la squadra di Juric arriva sempre in anticipo sulle seconde palle e prima dell'intervallo sfiora il raddoppio con Stepinski, fermato solo dal buon riflesso di Audero.

2000 - Marash #Kumbulla é il piú giovane difensore ad essere andato a segno nei top-5 campionati europei 2019/20 e il primo difensore nato dopo l'1/1/2000 a segnare una rete in Serie A. Enfant. #VeronaSamp pic.twitter.com/4qhwp0xhLS — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 5, 2019

Nella ripresa i ritmi si alzano e la Sampdoria si affaccia con più pericolosità dalle parti di Silvestri, bravo a respingere prima la conclusione ravvicinata di Caprari e poi il colpo di testa di Quagliarella. Nel finale però il Verona passa ancora: Veloso calcia verso la porta una punizione insidiosa, Murru devia di testa sotto la traversa e beffa il proprio portiere, chiudendo di fatto i giochi.

IL TABELLINO

Verona-Sampdoria 2-0

Marcatori : 9' Kumbulla, 81' aut. Murru

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (58' Vitale); Salcedo (70' Verre), Pessina (86' Henderson); Stepinski

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski (77' Gabbiadini), Ferrari, Chabot; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Jankto (57' Rigoni), Bonazzoli (63' Caprari); Quagliarella

Arbitro: Fabbri

Ammoniti : Ferrari (S), Lazovic (V), Chabot (S), Bonazzoli (S)

Espulsi: nessuno