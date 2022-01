Verona-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Verona-Salernitana

• Data: domenica 9 gennaio 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Verona e Salernitana dovrebbero affrontarsi nel match del Bentegodi valevole per la seconda giornata del girone di ritorno.

Gli scaligeri vengono dal successo esterno in casa dello Spezia per 2-1, che ha permesso loro di salire a quota 27 punti in classifica. Un bottino di punti più che soddisfacente e che tiene il Verona a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

I campani invece hanno saltato l'impegno contro il Venezia in programma il 6 gennaio per via del focolaio di Covid tra le sue fila, così come quella contro l'Udinese nell'ultima gara del 2021.

L’ultimo confronto tra le due squadre è datato 22 settembre 2021 ed è terminato con un pareggio per 2-2. In questo articolo troverete tutte le info sulla gara: dalle formazioni a come seguirla in tv e streaming.

ORARIO VERONA-SALERNITANA

La sfida tra Verona e Salernitana è in programma per domenica 9 gennaio alle ore 20.45 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

DOVE VEDERE VERONA-SALERNITANA IN TV

La sfida di campionato tra Verona e Salernitana è trasmessa da DAZN. Per assistere al match servirà dunque essere in possesso di una smar tv di ultima generazione collegata ad internet. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.

VERONA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, la partita si può seguire anche in streaming collegandosi da pc fisso al sito della piattaforma o scaricando la relativa app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà a cura di Andrea Calogero la telecronaca della partita, affiancato al commento tecnico da Sergio Floccari.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti i dettagli sulla sfida su GOAL, tramite la nostra telecronaca aggiornata in tempo reale dalle formazioni ufficiali al triplice fischio.

VERONA-SALERNITANA LE PROBABILI FORMAZIONI

Ancora emergenza in difesa per Tudor, Kalinic torna tra i convocati ma andrà in panchina. Temeze esterno destro, confermatissimo Caprari in attacco.

In attesa di recuperare gli indisponibili, la Salernitana si affida alle poche certezze rimaste a disposizione in rosa per cercare di fermare i gialloblù. Sempre che l'ASL non blocchi di nuovo i campani.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Casale; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Colantuono.