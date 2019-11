Verona-Roma, Fonseca annuncia: "Florenzi pronto, Mancini giocherà"

Il tecnico della Roma ha parlato alla vigilia della gara contro il Verona: "Sono la seconda squadra con meno goal subiti, è importante da dire".

Quarto posto in . Secondo in . E' un periodo magico per la di Fonseca, che dopo un anno difficile è tornata alla grande tra le squadre più pericolose d' e non solo. Per confermarsi, i giallorossi se la vedranno contro il di Juric, insieme a e le grandi sorprese della stagione.

Il Verona è del resto una delle compagini nei cinque campionati d'Europa che ha subito meno reti. Certo, non segnerà tantissimo, ma la formazione gialloblù ha messo insieme la sua classifica vincendo di misura e blindando la porta con i suoi giovani terribili. Fonseca ne è consapevole.

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, Fonseca ha parlato proprio a tal riguardo:

"Sarà una sfida difficile contro una squadra rapida in fase di attacco e aggressiva in difesa. Sono la seconda squadra con meno goal subiti, è importante da dire".

Dopo il Verona, la Roma se la dovrà vedere con l' a San Siro. Per Fonseca però zero turnover:

"Se peserà la diffida su Mancini? No, assolutamente. Domani giocherà".

Nella retroguardia a quattro di Fonseca dovrebbe trovare posto anche Florenzi:

"E' pronto, si è allenato con noi in questi giorni. In quel ruolo abbiamo una tripla scelta e devo pensare sia alle caratteristiche della squadra avversaria sia alla partita".

A proposito ancora una volta di difensori, Smalling, idolo assoluto in pochi mesi, ha indossato la fascia da capitano: