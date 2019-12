Verona-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona ospita la Roma nel posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric ospita la di Paulo Fonseca nel posticipo domenicale serale della 14ª giornata di . Gli scaligeri sono ottavi in classifica assieme al con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i capitolini si trovano al 4° posto con e a quota 25, con un cammino di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 28 precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa dei veneti, prevalgono i pareggi, ben 12, a fronte di 9 vittorie della Lupa e di 7 affermazioni gialloblù, l'ultima delle quali risale al 20 ottobre 1996, con reti di Giunta e Orlandini a vanificare il provvisorio pareggio di Delvecchio.

La squadra di Fonseca primeggia nei 5 maggiori campionati europei per numero di goal sugli sviluppi di calcio d'angolo, ben 6. Edin Dzeko, miglior marcatore dei giallorossi con 6 goal, ha debuttato in Serie A proprio contro il Verona nell'agosto del 2015. Fra i gialloblù i giocatori più prolifici sono invece Miguel Veloso e Matteo Pessina, entrambi autori di 2 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO VERONA-ROMA

Verona-Roma si disputerà la sera di domenica 1 dicembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La partita, che sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, sarà la 57ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo domenicale Verona-Roma, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà coadiuvato da Daniele Adani al commento tecnico. Al termine della partita sarà possibile seguire gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club' condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky attraverso Sky Go potranno seguire Verona-Roma anche in diretta sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con la pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita applicazione.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Juric sembra orientato a confermare Di Carmine come riferimento offensivo in attacco dopo la rete decisiva al Franchi contro la . Alle sue spalle con Verre potrebbe esserci Pessina, qualora Veloso, regolarmente convocato, dovesse partire dal 1' in regia. Accanto al portoghese ci sarà come al solito Amrabat, così come Faraoni e Lazovic a presidiare le due fasce. In difesa, ancora k.o. Kumbulla, conferma per Boccheti nella linea a tre con Rrahmani e Gunter davanti al portiere Silvestri.

Fonseca potrà utilizzare regolarmente Lorenzo Pellegrini, nonostante la ferita alla testa rimediata per il lancio di un accendino a Istanbul. Il giovane giallorosso agirà sulla trequarti con Under, in vantaggio su Mkhitaryan, e Kluivert, considerato che Zaniolo non ci sarà per squalifica e Pastore per infortunio, e supporterà l'unica punta Dzeko. In mediana sarà riproposta la coppia composta da Veretout e Diawara. Fra i pali il solito Pau Lopez, mentre in difesa Mancini giocherà da centrale accanto a Smalling e Spinazzola e Kolarov dovrebbero essere i due terzini.

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.