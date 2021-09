Verona-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona sfida la Roma nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Roma

Verona-Roma Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona, passato in settimana sotto la guida di Igor Tudor dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, sfida in casa la Roma di José Mourinho, reduce dalla brillante vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia, nella 4ª giornata del campionato di Serie A.

Al Bentegodi si gioca un classico testacoda del torneo: i veneti si trovano attualmente in fondo alla classifica con la Salernitana con un cammino negativo di 3 sconfitte nelle prime 3 gare stagionali, mentre i capitolini comandano la graduatoria a punteggio pieno con 9 punti e 3 vittorie di fila.

Nei 30 precedenti casalinghi in Serie A contro la Roma, gli scaligeri conducono nelle statistiche con 10 vittorie a fronte di 8 della Lupa, ma in assoluto prevalgono i pareggi, ben 12. I gialloblù non vincono in casa nel torneo da ben 10 partite.

I giallorossi comandano la classifica dei contrasti vinti in Serie A, ben il 74%, a fronte del 58% del Verona, che è attualmente undicesimo in questa graduatoria.

Gianluca Caprari, che ha fatto il suo debutto in Serie A con la Roma nel maggio 2011 contro il Milan, ha nei giallorossi la seconda vittima preferita in Serie A con 3 goal realizzati in carriera (4 quelli segnati alla Fiorentina).

Jordan Veretout è attualmente il miglior marcatore della Roma con 3 goal: il francese ha realizzato contro il Verona la sua prima rete nel torneo nel settembre 2017 ed è attualmente con 32 goal complessivi il secondo centrocampista ad aver segnato di più nel massimo campionato italiano dietro Ilicic (44). In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VERONA-ROMA

Verona-Roma si disputerà la sera di domenica 19 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio di inizio della gara, che sarà la 61ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, è in programma alle ore 18.00.

La gara Verona-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Roma su DAZN è stata affidata a Ricky Buscaglia, mentre Federico Balzaretti si occuperò del commento tecnico.

La sfida Verona-Roma, mediante DAZN, potrà essere vista in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights della gara e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti per la visione on demand.

Il nuovo tecnico del Verona, Tudor, dovrebbe mandare in campo gli scaligeri con il 3-5-2. Davanti tandem offensivo composto da Lasagna e l'argentino Simeone. Sulle due fasce Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, con Ilic playmaker e ai suoi lati Hongia e Barak mezzali. In difesa, davanti al portiere Montipò, la linea a tre sarà formata da Ceccherini, Gunter e Magnani. Ai box per problemi fisici Miguel Veloso, Tameze, Frabotta, Ruegg e Sutalo.

Mourinho, dopo le fatiche europee, rilancerà Abraham come prima punta giallorossa. Alle sue spalle, sulla trequarti, Zaniolo a completare il terzetto con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Sulla mediana si rivedranno dal 1' i due titolari Cristante e Veretout. In difesa Karsdorp e Viña saranno gli esterni bassi, mentre Mancini e Smalling formeranno la coppia centrale. A difendere la porta ci sarà, ancora una volta, l'estremo difensore portoghese Rui Patricio. Tutta la rosa a disposizione dello Special One fatta eccezione unicamente per il lungodegente Spinazzola.

VERONA (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.