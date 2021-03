Verona-Roma, il 15 marzo udienza sul ricorso dei giallorossi

Il 15 marzo, udienza al CONI sul ricorso presentato dalla Roma per riavere il punto di Verona: il caso Diawara comportò il 3-0 a tavolino.

Verona-Roma si gioca ancora. A quasi 6 mesi di distanza dalla sfida di Serie A andata in scena lo scorso 19 settembre, il 15 marzo alle 15:30 è previsto un nuovo capitolo della telenovela legata al caso Diawara.

Come fa sapere 'Il Tempo', infatti, tra due settimane presso le stanze del CONI andrà in scena l'udienza riguardante il ricorso presentato dalla società giallorossa per riavere indietro il punto conquistato sul campo nei 90 minuti del 'Bentegodi'.

Verona-Roma si concluse sul risultato di 0-0, ma la violazione di regolamento commessa dal club capitolino - che schierò Diawara nonostante il centrocampista non fosse inserito nella 'lista del 25' - portò il giudice sportivo a punire l'errore col 3-0 a tavolino in favore dell'Hellas.

La Roma annunciò l'intenzione di fare reclamo contro la decisione avversa, che il 15 marzo sarà oggetto di discussione nell'udienza in programma al CONI.