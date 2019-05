Verona-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Verona sfida il Pescara nella semifinale di andata dei playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Alfredo Aglietti affronta il di Giuseppe Pillon nell'andata delle semifinali playoff di Serie B. Gli scaligeri, dopo essersi piazzati al 5° posto con 52 punti, frutto di 13 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, hanno superato il nel primo turno, battendolo 4-1 dopo i tempi supplementari grazie alle reti di Di Carmine ed Empereur e a una doppietta di Pazzini.

Segui live e in esclusiva Verona-Pescara su DAZN

Il Pescara fa invece ora il suo ingresso nella competizione, in virtù del piazzamento al 4° posto con 55 punti conquistati e un cammino di 14 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Giampaolo Pazzini è stato il miglior marcatore dei gialloblù nella stagione regolare con 10 goal segnati in 24 presenze, mentre Leonardo Mancuso è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 19 reti realizzate in 35 partite giocate.

Il Verona ha disputato soltanto in un'altra occasione i playoff di Serie B: nella stagione 2011-12, quando fu eliminato dal Varese proprio nelle semifinali (1-1 al Bentegodi e sconfitta per 2-0 all'Ossola). Nel 1974-75, tuttavia, i veneti conquistarono la battendo nello spareggio il Catanzaro (1-0).

Il Pescara invece ha giocato i moderni playoff in altre 2 occasioni. Nel 2014-15 gli abruzzesi superarono il Perugia nel primo turno (1-2 al Curi), il Vicenza in semifinale (2-2 al Menti e 1-0 all'Adriatico) e furono eliminati nella doppia finale con il (pareggi 1-1 e 0-0) per il miglior piazzamento in classifica dei felsinei. L'anno seguente arrivò il riscatto con i successi sul Trapani in semifinale (pareggio 1-1 in Sicilia e vittoria per 2-0 all'Adriatico) e sul Novara nella doppia finale (4-2 in Abruzzo e 0-2 al Piola).

I delfini furono però protagonisti degli spareggi già negli Anni Settanta del secolo scorso. Nel 1976-77 conquistarono la promozione in Serie A classificandosi al 2° posto nello spareggio a tre con e , mentre nel 1978-79 furono promossi grazie al successo per 2-0 nello spareggio in gara unica con il Monza.

QUANDO SI GIOCA VERONA-PESCARA

Verona-Pescara si giocherà mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE VERONA-PESCARA IN TV E STREAMING

La gara di andata della semifinale playoff di Serie B, Verona-Pescara, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita su diversi dispositivi: ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-PESCARA

Aglietti potrebbe promuovere titolare Pazzini a scapito di Di Carmine nel tridente con Matos e Laribi dopo la doppietta rifilata al Perugia nei tempi supplementari. Per il resto la squadra titolare dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto il Perugia nel primo turno. Centrocampo scolpito con Gustafson in regia ed Henderson e Zaccagni ad agire da mezzali. In difesa, nonostante il ritorno dopo la squalifica di Almici, a destra dovrebbe essere confermato Faraoni, con Vitale a sinistra e la coppia composta da Dawidowicz ed Empereur al centro.

Pillon potrebbe non recuperare Gravillon in difesa. Se il centrale non dovesse farcela, sarà Bettella ad affiancare Scognamiglio, con Matteo Ciofani e Del Grosso terzini. A centrocampo sarà invece recuperato Brugman in regia, mentre Crecco e Memushaj agiranno ai suoi lati. In attacco Mancuso sarà la punta centrale nel tridente con Marras e Sottil.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Pazzini, Laribi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Crecco, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil.