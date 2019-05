Verona-Pescara: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Verona sfida il Pescara nella semifinale di andata dei playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Alfredo Aglietti affronta il di Giuseppe Pillon nell'andata delle semifinali playoff di Serie B. Gli scaligeri, dopo essersi piazzati al 5° posto con 52 punti, frutto di 13 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, hanno superato il nel primo turno, battendolo 4-1 dopo i tempi supplementari grazie alle reti di Di Carmine ed Empereur e a una doppietta di Pazzini.

Segui live e in esclusiva Verona-Pescara su DAZN

Il Pescara fa invece ora il suo ingresso nella competizione, in virtù del piazzamento al 4° posto con 55 punti conquistati e un cammino di 14 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Giampaolo Pazzini è stato il miglior marcatore dei gialloblù nella stagione regolare con 10 goal segnati in 24 presenze, mentre Leonardo Mancuso è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 19 reti realizzate in 35 partite giocate.

Il Verona ha disputato soltanto in un'altra occasione i playoff di Serie B: nella stagione 2011-12, quando fu eliminato dal Varese proprio nelle semifinali (1-1 al Bentegodi e sconfitta per 2-0 all'Ossola). Nel 1974-75, tuttavia, i veneti conquistarono la battendo nello spareggio il Catanzaro (1-0).

Il Pescara invece ha giocato i moderni playoff in altre 2 occasioni. Nel 2014-15 gli abruzzesi superarono il Perugia nel primo turno (1-2 al Curi), il Vicenza in semifinale (2-2 al Menti e 1-0 all'Adriatico) e furono eliminati nella doppia finale con il (pareggi 1-1 e 0-0) per il miglior piazzamento in classifica dei felsinei. L'anno seguente arrivò il riscatto con i successi sul Trapani in semifinale (pareggio 1-1 in Sicilia e vittoria per 2-0 all'Adriatico) e sul Novara nella doppia finale (4-2 in Abruzzo e 0-2 al Piola).

I delfini furono però protagonisti degli spareggi già negli Anni Settanta del secolo scorso. Nel 1976-77 conquistarono la promozione in Serie A classificandosi al 2° posto nello spareggio a tre con e , mentre nel 1978-79 furono promossi grazie al successo per 2-0 nello spareggio in gara unica con il Monza.

QUANDO SI GIOCA VERONA-PESCARA

Verona-Pescara si giocherà mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE VERONA-PESCARA IN TV E STREAMING

La gara di andata della semifinale playoff di Serie B, Verona-Pescara, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita su diversi dispositivi: ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-PESCARA

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Danzi; Matos, Di Carmine, Laribi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Crecco, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil.