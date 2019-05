Verona-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida il Pescara nella semifinale di andata dei playoff di Serie B: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il di Alfredo Aglietti sfida il di Giuseppe Pillon nella partita di andata delle semifinali playoff di Serie B. Gli scaligeri, dopo aver chiuso il campionato al 5° posto con 52 punti, si sono qualificati alle semifinali degli spareggi grazie a una vittoria per 4-1 sul nel primo turno arrivata dopo i tempi supplementari con i goal di Di Carmine ed Empereur e una doppietta di Pazzini nell'extra time.

Gli abruzzesi, in virtù del piazzamento finale al 4° posto con 55 punti nella stagione regolare, fanno invece il loro ingresso nei playoff direttamente in semifinale, e avranno il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno. La vincente del confronto sfiderà nella finale dei playoff, che si giocherà sempre con partite di andata e ritorno, la vincente dell'altra semifinale fra e . In caso di parità nel doppio confronto si qualificherà la squadra che ha chiuso la regular season in una migliore posizione, in questo caso il Pescara.

Aglietti non riesce a recuperare l'infortunato Zaccagni a centrocampo e si affida a Colombatto nel ruolo di mezzala sinistra, mentre in attacco è vivo il ballottaggio fra Pazzini e Di Carmine, e Matos potrebbe spuntarla su Lee come esterno alto di destra. Pillon ritrova Brugman in regia ma deve fare i conti con il forfait di Gravillon in difesa: Campagnaro non è al meglio, al suo posto dovrebbe essere Bettella ad affiancare Scognamiglio. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-PESCARA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Verona-Pescara DATA 22 maggio 2019, 21.00 DOVE Stadio Marco Antonio Bentegodi, Verona ARBITRO Livio Marinelli TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VERONA-PESCARA

Verona-Pescara si disputerà la sera di mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'andata della semifinale playoff Verona-Pescara. La partita sarà visibile anche nelle moderne smart compatibili con la app, e in tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q, o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della gara sarà affidata a Ricky Buscaglia, mentre Dario Marcolin si occuperà del commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno seguire Verona-Pescara in diretta streaming anche collegandosi sui loro pc, tablet e smartphone.

VERONA-PESCARA IN DIRETTA SU GOAL

Goal dà la possibilità a tutti i lettori di seguire l'andata della semifinale playoff Verona-Pescara anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, dal pre-partita fino al fischio finale.

Aglietti ha il grosso dubbio in attacco fra Pazzini e Di Carmine, con l'ex azzurro che potrebbe essere rilanciato dal 1' dopo la doppietta rifilata al Perugia. Nel tridente d'attacco gli esterni alti dovrebbero essere Matos a destra (in vantaggio su Lee, eventualmente pronto a subentrare) e Laribi a sinistra. A centrocampo forfait di Zaccagni, che non recupera: al suo posto, assieme ad Henderson e al regista Gustafson, nel ruolo di mezzala sinistra si disimpegnerà l'argentino Colombatto. In difesa, davanti a Silvestri, Faraoni e Vitale dovrebbero essere i due terzini, con Dawidowicz ed Empereur a comporre la coppia centrale.

Pillon deve registrare l'assenza dell'infortunato Gravillon in difesa, e visto che anche Campagnaro non è al meglio, dovrebbe essere Bettella ad affiancare Scognamiglio, con Matteo Ciofani a destra e Del Grosso favorito su Pinto per la fascia sinistra. A centrocampo è invece recuperato Brugman in regia, con Crecco e Memushaj che saranno le due mezzali ai suoi lati. In attacco Mancuso sarà la punta centrale del tridente, con Marras e Sottil esterni offensivi.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Pazzini, Laribi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Crecco, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil.