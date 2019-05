Verona-Perugia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Verona sfida il Perugia nel primo turno dei playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Alfredo Aglietti sfida il di Alessandro Nesta nel primo turno dei playoff di Serie B. In virtù del declassamento del , gli scaligeri hanno chiuso la stagione regolare al 5° posto con 52 punti, frutto di 13 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, mentre gli umbri si sono piazzati ottavi a quota 50 con un cammino di 14 successi, 8 pareggi e 14 sconfitte.

Giampaolo Pazzini è stato il miglior marcatore dei gialloblù con 10 reti realizzate in 24 presenze, mentre Valerio Verre è il giocatore più prolifico dei biancorossi con 12 goal segnati in 35 partite giocate. Il Verona ha giocato una sola volta i moderni playoff della Serie B nella stagione 2011-12, quando venne eliminato in semifinale dal Varese (1-1 in casa, sconfitta 2-0 in trasferta). Nel 1974-75 tuttavia i gialloblù conquistarono la promozione in superando 1-0 nello spareggio promozione il Catanzaro. Per il Perugia, invece, quella di quest'anno è la prima partecipazione in assoluto ai playoff di Serie B.

QUANDO SI GIOCA VERONA-PERUGIA

Verona-Perugia si giocherà sabato 18 maggio 2018 alle ore 21.00 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. È possibile acquistare i biglietti della partita Verona-Perugia online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE VERONA-PERUGIA IN TV E STREAMING

La sfida del primo turno dei playoff Verona-Perugia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora, utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno. La telecronaca della partita sarà curata da Ricky Buscaglia.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-PERUGIA

Aglietti si affiderà a livello tattico al 4-3-3 che ha caratterizzato la stagione degli scaligeri. Indisponibile per squalifica Almici dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo turno della stagione regolare contro il , sulla destra del reparto difensivo dovrebbe riverdersi Faraoni, che rientra dopo il turno di stop, con Vitale a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Dawidowicz ed Empereur. A centrocampo lo svedese Gustafson sarà il playmaker, con Henderson e Zaccagni mezzali. In attacco Di Carmine si muoverà al centro del tridente che vedrà Matos e Laribi esterni offensivi.

Nesta risponderà con il 4-3-1-2. Davanti Vido dovrebbe essere preferito al nordcoreano Han per far coppia con l'ex giallorosso Sadiq. Alle loro spalle ci sarà Verre, mentre in mediana Carraro sarà il regista, con Falzerano (in vantaggio su Kingsley e Kouan) e l'ex Dragomir interni. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Gyomber ed uno fra Sgarbi ed El Yamiq formeranno la coppia centrale, con Rosi e Falasco esterni bassi.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq.