Verona-Perugia, unione tra Coree: Lee e Han subentrano insieme

Verona-Perugia è anche una sfida tra le due Coree, del Nord contro del Sud. E i rappresentanti delle due nazioni entrano in campo insieme...

Minuto 73 di -, playoff di Serie B 2018/19. Le due squadre decidono di effettuare un cambio per parte. Non è però un doppio cambio così scontato.

Entrano infatti in campo due coreani, insieme, uno per squadra. Uno è della Corea del Nord, l'altro è del sud.

Coetanei (entrambi classe 1998), probabilmente conoscenti, forse anche amici. Han Kwang-song è il coreano del nord e gioca nel perugia, Lee Seung-woo è il coreano del sud e gioca nel Verona.

Per un curioso caso si sono proprio trovati spalla a spalla al momento della sostituzione e sono entrati in campo insieme. Probabilmente una prima volta nella storia del calcio italiano, una curiosità all'interno di una partita in cui solo uno dei due ha inciso.

Il Verona alla fine ha vinto 4-1 e Lee è stato decisivo con un assist, mentre Han non ha inciso. Ma forse si ricorderà con una risata almeno quel momento, a suo modo storico, in cui si è trovato a fianco un... doppio rivale.