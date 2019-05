Verona-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida il Perugia nel primo turno dei playoff di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver conquistato i playoff di Serie B al termine di una stagione regolare di alti e bassi, il di Alfredo Aglietti e il di Alessandro Nesta si sfidano nel primo turno in gara secca che si giocherà in casa degli scaligeri in virtù del miglior piazzamento in classifica di questi ultimi. I veneti, in virtù della squalifica del , hanno infatti chiuso il campionato al 5° posto con 52 punti, mentre gli umbri si sono piazzati sesti a quota 50.

Segui live e in esclusiva Verona-Perugia su DAZN

La vincente dello spareggio accederà alle semifinali, dove affronterà in un confronto con gare di andata e ritorno il di Giuseppe Pillon, che ha concluso il campionato al 4° posto. Aglietti, subentrato a Grosso nella parte finale della stagione, ritroverà Faraoni e Danzi dopo la squalifica, con il primo che dovrebbe giocare titolare a destra, mentre in attacco si affiderà all'atteso ex Di Carmine per provare a bucare la difesa biancorossa.

Nesta dal canto suo pensa all'esclusione di El Yamiq in difesa a vantaggio di Sgarbi, e ritroverà al suo fianco Gyomber. In mediana, scontato il turno di stop, rientrerà anche Carraro in regia. Davanti ballottaggio fra Vido e il nordcoreano Han, con il primo in vantaggio. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-PERUGIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Verona-Perugia DATA 18 maggio 2019, 21.00 DOVE Stadio Marco Antonio Bentegodi, Verona ARBITRO Ivano Pezzuto TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VERONA-PERUGIA

Verona-Perugia si disputerà la sera di sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la partita del primo turno dei playoff Verona-Perugia. La gara sarà visibile anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q o a una console da gioco Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia.

Oltre che in tv, gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida dei playoff Verona-Perugia sempre in diretta streaming anche sui loro personal computer, tablet e smartphone.

VERONA-PERUGIA IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità a tutti i suoi lettori di seguire la partita Verona-Perugia anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, avranno gli aggiornamenti live del match minuto per minuto, dal pre-partita fino al fischio finale.

Aglietti ritrova Faraoni e Danzi dopo che entrambi hanno scontato un turno di stop contro il , ma soltanto il primo dovrebbe riprendersi il posto da titolare andando a rilevare lo squalificato Almici come terzino destro. Il peso dell'attacco gialloblù ricadrà invece sull'atteso ex Di Carmine, che sarà supportato nel tridente da Matos e Laribi, i quali agiranno da esterni alti nel tridente. Centrocampo scolpito con lo svedese Gustafson in regia ed Henderson e Zaccagni accanto a lui come mezzali.

Recuperi importanti anche per Nesta, che riavrà a disposizione dopo le rispettive squalifiche Gyomber in difesa e Carraro in regia a centrocampo: entrambi partiranno dal 1' al Bentegodi. Nel reparto arretrato rischia l'esclusione El Yamik a vantaggio di Sgarbi, mentre a sinistra Mazzocchi è in vantaggio su Falasco. In mediana le mezzali dovrebbero essere Falzerano (favorito su Kouan e Kingsley) e l'ex Dragomir, con Verre avanzato sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco composto da Sadiq e da uno fra Vido e Han.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq.