Verona-Parma, le formazioni ufficiali: Lasagna e Cornelius titolari

Juric sceglie Colley e Lovato, a centrocampo gioca Ilic con Tameze. Nel Parma c'è Conti come esterno, dal 1' anche Grassi.

VERONA (3-4-2-1). Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Colley, Barak; Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Grassi; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Si chiude al Bentegodi di Verona il 22esimo turno di Serie A. Il team Juric vuole avvicinarsi nuovamente all'Europa per provare ad ottenere qualcosa in più della salvezza, mentre gli emiliani, penultimi in classifica, sperano di poter dare una svolta al proprio campionato.

Juric sceglie il nuovo arrivato Lasagna come punta del 3-4-2-1, mentre Colley e Barak giocheranno sulla trequarti. Dimarco e Lazovic esterni di centrocampo, in mezzo ci sono Tameze e Ilic. In porta spazio per Silvestri, difeso da Lovato, Gunter e Cetin.

Nel Parma è Sepe il titolare tra i pali, con la retroguardia composta da Bani ed Osorio. Larghi sulle fasce del 4-3-3 Conti e Gagliolo, gli interni sono Grassi, Kucka e Kurtic. Sarà Cornelius a comporre l'attacco insieme a Gervinho e Karamoh. Fuori Bruno Alves e Brugman.