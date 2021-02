Verona-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita il Parma nel Monday Night della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Parma

Verona-Parma Data: 15 febbraio 2021

15 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Verona di Ivan Juric sfida in casa il Parma di Roberto D'Aversa nella 22ª giornata di Serie A. Gli scaligeri cercano di consolidare la propria classifica, e sono attualmente noni con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani si trovano invece in posizione critica al penultimo posto, con 13 punti e un cammino di 2 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e hanno un disperato bisogno di un successo per rilanciare le proprie speranze di salvezza.

Negli 8 precedenti giocati in Serie A in casa dei veneti, non si sono finora mai registrati pareggi: 6 i successi per i padroni di casa a fronte di 2 colpi esterni dei ducali. I Mastini, in particolare, hanno vinto tutte e 4 le ultime sfide fra le mura amiche. L'ultima volta che il Parma espugnò il Bentegodi fu oltre 20 anni fa, il 28 gennaio 2001, quando gli emiliani di Sacchi si imposero 2-0 sulla squadra di Perotti con una doppietta di Marco Di Vaio.

Il Verona è reduce una vittoria e 3 sconfitte, di cui 2 consecutive, nelle ultime 4 partite giocate nel torneo: sotto la guida di Juric non ha mai perso 3 sfide di fila in Serie A. Il Parma, dal canto suo, arriva da una lunga serie negativa di 12 sconfitte consecutive, come non era mai accaduto nella sua storia nel massimo campionato.

Qualora riuscissero a trovare 2 reti contro gli emiliani, gli scaligeri toccherebbero quota 1000 goal segnati in Serie A, un traguardo che fino ad oggi è già stato conseguito da altre 18 formazioni. Mattia Zaccagni è il giocatore più prolifico del Verona con 5 reti segnate, mentre Gervinho, autore di 4 reti, conduce fra i giocatori del Parma. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-PARMA

Verona-Parma si disputerà la sera di lunedì 15 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 18ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere il posticipo Verona-Parma in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

La sfida Verona-Parma, mediante Sky Go, potrà essere seguita anche in diretta streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui anche le gare della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita dal calcio d'inizio al fischio finale.

Juric dovrà fare a meno degli squalificati Faraoni e Zaccagni, con Benassi, Ceccherini, Favilli e Miguel Veloso ai box per infortunio. Davanti Kalinic dovrebbe spuntarla su Lasagna come riferimento offensivo degli scaligeri, con Barak e Bessa (in vantaggio su Colley) trequartisti, In mediana Tameze e Ilic coppia centrale, mentre Lazovic e Dimarco saranno gli esterni. In difesa ballottaggio tra Magnani e Lovato per completare la linea a tre con Dawidowicz e Gunter davanti al portiere Silvestri.

Nel Parma Bani o Osorio dubbio su chi affiancare Bruno Alves nel cuore della retroguardia, con Conti e Gagliolo terzini. Hernani in pole per una maglia in regia, insidiato da Brugman e Cyprien, con Kucka e Kurtic mezzali. In attacco il nuovo acquisto Zirkzee si candida come punta centrale, con Mihaila (favorito su Man e Karamoh) e Gervinho esterni ai lati del tridente ducale.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Kalinic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Mihaila, Zirkzee, Gervinho.