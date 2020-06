Verona-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Verona ospita in casa il Parma nella sfida dal sapore europeo della 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

VERONA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 1 luglio 2020

1 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Verona di Ivan Juric e il Parma di Roberto D'Aversa si affrontano nella 29ª giornata di , in una sfida che rappresenta un confronto diretto fra le due squadre per la zona . Gli scaligeri e i ducali si dividono al momento l'8ª posizione in classifica, e hanno 3 lunghezze di ritardo dal , settimo, e 6 dal , 6°. Cammino di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte per i veneti, mentre gli emiliani hanno riportato 11 successi, 6 pareggi e 11 k.o.

I Mastini sono in vantaggio nei 7 precedenti casalinghi contro i gialloblù, avendo un bilancio di 5 successi a fronte di 2 affermazioni gialloblù. L'ultima vittoria del Parma a Verona è del 28 gennaio 2001: 2-0 della squadra di Sacchi su quella di Perotti con doppietta di Marco Di Vaio. Da allora ci sono state 3 vittorie di fila dei veronesi.

Samuel Di Carmine è il giocatore più prolifico del Verona con 5 reti all'attivo, dall'altra parte il miglior marcatore è il danese Andreas Cornelius, autore di 11 reti in Serie A in questa stagione.

Il Verona viene da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nell'ultima gara contro il Sassuolo, il Parma ha collezionato 2 sconfitte, l'ultima delle quali nella gara più recente contro l'Inter, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-PARMA

Verona-Parma si disputerà la sera di mercoledì 1 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona con fischio d'inizio alle ore 21.45. La gara, che sarà la 16ª in Serie A fra le due squadre, si giocherà a porte chiuse per rispetto del protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza sanitaria.

La sfida dal sapore europeo Verona-Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (254 del satellite, 485 del digitale terrestre).

Gli abbonati Sky potranno assistere alla sfida Verona-Parma anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su personal computer e notebook. Basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma oppure scaricare l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android.

Tutti i tifosi e gli appassionati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti proposti, consente di vedere anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire Verona-Parma in diretta testuale sul proprio sito. Collegandovi sul portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Problemi di formazione per Juric, che perde Kumbulla per squalifica e avrà ai box per infortunio i vari Borini, Danzi, Dawidowicz ed Eysseric. Davanti alla porta difesa da Silvestri, la linea a tre difensiva dovrebbe vedere l'inserimento dal 1' di Empereur accanto a Rrhamani e Günter. A centrocampo sulle due fasce agiranno a destra Faraoni e a sinistra Lazovic, con Amrabat come interno accanto al regista Miguel Veloso. Di Carmine è favorito per il ruolo di prima punta sulla concorrenza rappresentata da Stepinski e Pazzini, mentre sulla trequarti Verre è in vantaggio su Pessina per far coppia con Zaccagni.

Forfait anche per D'Aversa, che non potrà disporre dello squalificato Kucka in mezzo al campo. Il tecnico gialloblù si affiderà in attacco al tridente composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Possibile il ritorno fra i convocati di Roberto Inglese, che ha superato i suoi problemi fisici. A centrocampo Scozzarella verso la conferma come playmaker, con Hernani e Kurtic mezzali ai suoi lati. Davanti al portiere Sepe, linea difensiva praticamente scolpita con Darmian e Gagliolo terzini e la coppia centrale Iacoponi-Bruno Alves che andrà a ricomporsi con lo slittamento in panchina di Dermaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrhamani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.