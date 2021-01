Verona-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Verona e Napoli si affrontano per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima d'andata: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

VERONA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 24 gennaio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

Dimenticare la Supercoppa. Il Napoli, dopo il ko in finale contro la , si rituffa in clima campionato affrontando il Verona di Juric nella diciannovesima giornata di , l'ultima del girone d'andata.

Azzurri chiamati a mettersi alle spalle l'amarezza per il trofeo perso al 'Mapei Stadium' e tornare a correre, riprendendo il discorso avviato col 6-0 alla domenica scorsa ad ora di pranzo per confermarsi stabilmente in zona Champions.

Allo stesso, modo gli scaligeri - a metà classifica e con vista sull'Europa - sono animati da voglia di riscatto per via della sconfitta di misura incassata nell'ultimo turno sul campo del di Mihajlovic.

Tutto su Verona-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VERONA-NAPOLI

Verona-Napoli si gioca domenica 24 gennaio 2021 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona: fischio d'inizio previsto alle ore 15:00.

La partita tra Verona e Napoli verrà trasmessa in da Sky, che detiene i diritti in esclusiva di sette match su dieci per ogni giornata di Serie A: canali su cui sintonizzarsi, Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre) o Sky Sport (numero 251 del satellite).

Verona-Napoli sarà disponibile anche in su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: per potersi godere la sfida del 'Bentegodi', occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

In alternativa, Verona-Napoli andrà in diretta su Now TV: basterà accedere al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le linee guida del portale.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra il Verona ed il Napoli potrà essere seguita anche su Goal, tramite la nostra diretta testuale: il pre-gara, le formazioni delle due squadre e il racconto delle azioni salienti dell'incontro.

Verona in emergenza a centrocampo, dove Juric dovrebbe arretrare Barak al fianco di Ilic, viste le assenze di Veloso e Vieira, nonchè il grosso dubbio legato al recupero di Tameze. In difesa l'acciaccato Ceccherini potrebbe farcela per la panchina, mentre Kalinic è in vantaggio su Di Carmine per guidare l'attacco. Lazovic sulla trequarti, Dimarco a sinistra.

Leggero turnover per Gattuso dopo la Supercoppa: Meret e Hysaj potrebbero trovare spazio dal 1', da capire se Mertens sarà in grado di partire titolare o andrà ancora in panchina, lasciando il peso del reparto offensivo a Petagna. Tra le linee, occhio all'opzione Politano.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Barak, Ilic, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Kalinic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.