Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Allan e Milik titolari

Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: Gattuso rilancia Allan e Milik dal 1', panchina per Fabian e Mertens. Juric punta su Di Carmine.

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Il , fresco vincitore della Coppa , in campionato riparte da . Gli scaligeri invece hanno già giocato il recupero della venticinquesima giornata battendo il .

Gattuso rispetto alla finale contro la rilancia Allan a centrocampo e Milik in attacco, riposo per Mertens. Politano viene preferito a Callejon. Il terzino sinistro è Hysaj. In porta torna Ospina.

Juric deve fare a meno di Pessina (infortunato) e Borini squalificato, dietro il confermatissimo Di Carmine agiranno Verre e Zaccagni. Empereur viene ancora preferito a Gunter in difesa.