Finale incandescente allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' in occasione della sfida tra Verona e Napoli, valida per il 29° turno di Serie A. Il capitano degli scaligeri, Davide Faraoni, è stato espulso dal direttore di gara Doveri dopo il triplice fischio a causa delle proteste reiterate in seguito all'ammonizione arrivata pochi istanti prima.

Sul risultato di 2-1, con i partenopei avanti nel risultato grazie alla doppietta di Victor Osimhen e la rete di Faraoni nel finale a riaprire i giochi e di un uomo con l'espulsione di Ceccherini per doppia ammonizione, il Verona va all'assalto della porta avversaria ma non riesce a trovare il guizzo giusto. Nell'ultima opportunità per i veronesi, il capitano colpisce la palla con la mano in allungo, nel tentativo di indirizzare la sfera nella porta di Ospina.

L'arbitro Doveri estrae il cartellino giallo, scatenando la furia di Faraoni. Il calciatore del Verona protesta per la decisione del direttore di gara dopo l'ammonizione e la sua furia non si placa nemmeno dopo il fischio finale, arrivato dopo 7 minuti di recupero.

Le reiterate proteste spingono l'arbitro Doveri a tirare fuori per la seconda volta il cartellino giallo ed espellere Faraoni, scatenando la furia dell'allenatore del Verona Igor Tudor, che entra in campo e va a protestare a muso duro con il direttore di gara.

Già diffidato, Faraoni salterà la trasferta sul campo dell'Empoli e tornerà per il match contro il Genoa dopo la sosta, gara in cui sarà ancora diffidato e a rischio squalifica.