Verona-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Verona sfida in casa il Napoli nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric sfida in casa il di Gennaro Gattuso nella 27ª giornata di , in uno scontro diretto per la zona . Gli scaligeri sono settimi in classifica con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, i partenopei, già sicuri della partecipazioni al torneo in quanto vincitori della Coppa , occupano attualmente il 6° posto a quota 39, con un cammino di 11 successi, 6 pareggi e 9 k.o.

Nei 26 confronti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei veneti, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 10 successi a fronte di 9 affermazioni partenopee e 7 pareggi. I partenopei, tuttavia, hanno vinto gli ultimi 5 incroci in Serie A con i Mastini, fra cui le 2 gare più recenti giocate al Bentegodi. Soltanto in un'occasione nella loro storia, a cavallo fra gli anni '80 e gli anni '90, sono arrivati a 3 vittorie di fila.

Se dovesse vincere contro il Verona, Gennaro Gattuso, che ha collezionato 4 vittorie nelle prime 5 trasferte di Serie A sulla panchina partenopea, stabilirebbe un nuovo record: nessun allenatore, infatti, prima di lui, ha messo in fila 5 successi lontano dal San Paolo con il Napoli.

L'attaccante gialloblù Samuel Di Carmine, autore di 5 reti, fra cui 2 nell'ultimo impegno contro il , è il miglior realizzatore del Verona, mentre Arkadiusz Milik è il bomber del Napoli in campionato con un bottino di 9 goal. La squadra gialloblù è quella con la quale il centravanti polacco ha la miglior media minuti-goal in Serie A (uno ogni 47'). Nel caso in cui i campani strappassero i 3 punti in trasferta, l'ex otterrebbe la sua 50ª vittoria con il Napoli nel massimo campionato italiano.

L'esterno spagnolo José Maria Callejón ha segnato 4 goal in carriera al Verona, ma tutti sono arrivati fra le mura amiche del San Paolo. I gialloblù sono comunque la seconda vittima preferita dell'ex dopo la . In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Napoli

Verona-Napoli Data: 23 giugno 2020

23 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VERONA-NAPOLI

Verona-Napoli si disputerà la sera di martedì 23 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà la 54ª in Serie A fra le due formazioni e avrà inizio alle ore 19.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta Verona-Napoli. La partita potrà essere vista anche in tv se si è in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con la app o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN con un abbonamento Sky potranno seguire il match in tv anche mediante la app presente sul decoder Sky Q. Verona-Napoli sarà inoltre trasmessa anche sul canale satellitare DAZN1 per coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

La partita Verona-Napoli sarà visibile naturalmente per gli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su personal computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, in questo caso scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e in seguito avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Una volta terminato il match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili anche per la visione on demand.

Out Borini per squalifica, Juric confermerà davanti Di Carmine come centravanti: Pazzini e Stepinski dovrebbero partire dalla panchina. Sulla trequarti spazio a Verre e Zaccagni, visto che Pessina è ancora indisponibile. In regia dovrebbe rivedersi dal 1' Miguel Veloso, con Amrabat punto fermo al suo fianco, così come sulle due fasce Faraoni e Lazovic, fra i migliori contro il Cagliari. Nella difesa a tre davanti a Silvestri, accanto a Rrahmani e Kumbulla, possibile il ritorno di Gunter al posto di Empereur, che gli è stato preferito nella partita contro i rossoblù isolani.

Gattuso non avrà a disposizione il solo Lobotka per un problema al retto femorale. In porta, al posto di Meret, si rivedrà Ospina, mentre al centro della difesa Maksimovic sarà preferito a Manolas in coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. In mediana Demme avrà il ruolo di playmaker, e sarà affiancato dalle due mezzali Fabian Ruiz e Zielinski. In attaco tridente leggero con Mertens finto nove e Politano e Insigne esterni offensivi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso