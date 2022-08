Verona-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita il Napoli nel posticipo della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Napoli

Verona-Napoli Data: 15 agosto 2022

15 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Napoli di Luciano Spalletti fa visita al Verona di Gabriele Cioffi nel posticipo della 1ª giornata di Serie A. I partenopei puntano ad un piazzamento in zona Champions, nonostante le partenze dolore sul calciomercato di Mertens e Koulibaly, mentre gli scaligeri hanno come primo traguardo la permanenza nel massimo campionato.

Nei 29 precedenti disputati in Serie A in casa del Verona, il bilancio è in equilibrio, con 11 affermazioni dei padroni di casa, 11 successi dei partenopei e 7 pareggi. L'ultimo segno X fra le due squadre risale a 34 anni fa: il 24 aprile 1988 i gialloblù di Bagnoli imposero lo stop agli azzurri di Ottavio Bianchi, con Galia che rispose al vantaggio iniziale di Maradona.

I veneti sono chiamati a riscattare il pesante rovescio per 1-4 in Coppa Italia contro il Bari, formazione neopromossa in Serie B, e precedentemente hanno riportato nelle amichevoli precampionato 3 vittorie e una sconfitta contro l'Hoffenheim. I partenopei, invece, hanno collezionato 3 vittorie e 3 pareggi.

Il Napoli è una delle vittime preferite in Serie A di Kevin Lasagna, che in carriera ha segnato ai campani 3 goal, mentre il messicano Hirving Lozano ha trovato 2 volte la rete in campionato con il Verona, la squadra cui ha fatto più reti nel torneo dopo il Genoa (3 centri). In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-NAPOLI

Verona-Napoli si disputerà la sera di lunedì 15 agosto 2022, nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Michael Fabbri di Ravenna, e sarà la 59ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

DOVE VEDERE VERONA-NAPOLI IN TV

Il posticipo Verona-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita in televisione anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Napoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

VERONA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per gli utenti DAZN la sfida Verona-Napoli sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli abbonati anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Mediante GOAL i lettori potranno seguire il posticipo di Serie A, Verona-Napoli, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, già nelle ore che precedono la partita, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-NAPOLI

Cioffi schiererà gli scaligeri con il 3-5-2. In attacco il tandem offensivo sarà composto da Henry e Lasagna. A centrocampo Tameze sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Ilic e Barak (favorito su Hongla), con Faraoni e Lazovic a presidiare le due fasce laterali. In difesa, davanti al portiere Montipò, Dawidowicz, Gunter e Magnani (in vantaggio su Coppola) formeranno la linea a tre. Assenti i due squalificati Ceccherini e Veloso.

Spalletti punterà sul 4-3-3 e dovrà rinunciare allo squalificato Gaetano e all'infortunato Politano. Davanti al portiere Meret (in vantaggio sul nuovo arrivato Sirigu), in difesa il sudcoreano Kim (favorito su Østigard) affiancherà al centro Rrahmani, con Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi. A centrocampo Lobotka agirà da playmaker, con Anguissa e Zielinski, che dovrebbe spuntarla su Elmas e Fabian Ruiz, mezzali. Nel tridente offensivo Osimhen sarà il centravanti, mentre Lozano e Kvaratskhelia agiranno da esterni offensivi.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.