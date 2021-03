Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Hernandez out, c'è Dalot

Milan senza Hernandez, neanche in panchina: al suo posto ecco Dalot. Tomori in coppia con Romagnoli, Leão punta. Verona con Lasagna davanti.

Le formazioni ufficiali di Verona-Milan:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazović; Barák, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Kessié, Meïte; Saelemaekers, Krunić, Castillejo; Leão.

Juric conferma l'undici che ha battuto il Benevento al 'Vigorito': Barak e Zaccagni a supporto di Lasagna, Faraoni e Lazovic ad imperversare sulle corsie laterali. Tameze e Veloso coppia di centrocampo. Retroguardia con Magnani, Günter e Ceccherini a protezione della porta di Silvestri.

Emergenza totale per Pioli che perde anche Theo Hernandez, non presente nemmeno in panchina: il sostituto del francese a sinistra è Dalot, a destra c'è Calabria con Tomori che fa riposare Kjaer e affianca Romagnoli. Meité e Kessié a far legna nella zona mediana, trequarti ridisegnata con l'ingresso di Krunic in mezzo a Saelemaekers e Castillejo. Leão attaccante di riferimento.