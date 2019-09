Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Biglia e Stepinski dal 1'

Le formazioni ufficiali di Verona-Milan: Giampaolo alza Paquetà trequartista e sceglie Biglia in regia. Scaligeri con Amrabat e Stepinski titolari.

Le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek. All. Giampaolo.

Dopo la vittoria sul , il è chiamato a confermare i progressi seguiti al ko di Udine al debutto in casa di un fin qui imbattuto nelle prime due giornate.

Giampaolo opta per un 4-3-2-1 alzando Paquetà sulla linea dei trequartisti insieme a Suso, alle spalle di Piatek. In mediana Biglia preferito a Bennacer, Kessiè e Calhanoglu mezzali, la difesa non cambia.

Juric lancia l'ex Stepinski in attacco supportato da Verre e Zaccagni, in mediana spazio ad Amrabat vicino Veloso, in retroguardia Rrahmani con Kumbulla e Gunter.