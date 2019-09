Verona-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona ospita il Milan nel posticipo domenicale della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il di Marco Giampaolo riparte, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, andando a far visita al neopromosso di Ivan Juric nel posticipo domenicale serale della 3ª giornata di .

I rossoneri dopo il k.o. al debutto con l' , hanno vinto di misura il derby lombardo con il . Meglio hanno fatto gli scaligeri, che hanno un punto in più in classifica dei loro avversari grazie a un pareggio con il e ad una vittorira nella sfida salvezza con il .

Storicamente il campo di Verona non è un campo facile per il Diavolo, che proprio al Bentegodi perse due Scudetti: il primo nel 1972-73, il secondo nel 1989-90. Complessivamente, nelle 10 sfide in casa dei veneti in Serie A, il Milan ha perso 10 volte, vinto 9 e pareggiato 8. Nelle ultime 5 gare, inoltre, i milanesi sono riusciti a imporsi una sola volta. Il Milan è anche la squadra contro cui i gialloblù hanno segnato più goal in casa in Serie A, ben 39 in 27 gare.

Il turco Calhanoglu è stato l'autore dell'unico goal fatto finora dai rossoneri, mentre per i veneti sono andati a segno Miguel Veloso e Pessina. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Il posticipo domenica Verona-Milan si disputerà la sera di domenica 15 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La direzione della gara è stata assegnata al signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Fra le due squadre sarà il 55° confronto nel campionato di Serie A.

Verona-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, con il supporto del commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dopo il fischio finale tifosi e appassionati potranno seguire gli highlights e le interviste post gara ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky potranno seguire il posticipo Verona-Milan anche in diretta sul pc e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone mediante la piattaforma Sky Go. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo caso invece sarà necessario scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Juric dovrebbe schierare il Verona con il 3-4-2-1. Davanti al portiere Silvestri, in difesa è ballottaggio fra Dawidowicz, che rientra dalla squalifica, e Gunter, con quest'ultimo favorito. A centrocampo i due esterni saranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Davanti ci sarà il debutto dal 1' del polacco Stepinski come unica punta, con Zaccagni e Verre a supporto sulla trequarti. Recuperato anche Di Carmine, che tuttavia partirà probabilmente dalla panchina, come del resto l'ex Pazzini.

Giampaolo cambierà poco rispetto alla squadra che ha superato il Brescia a San Siro prima della sosta. Fra i pali Donnarumma, tutto blindato anche in difesa nonostante il recupero di Theo Hernández, con Calabria a destra, Ricardo Rodriguez a sinistra e la coppia Musacchio-Romagnoli al centro. In mediana è ballottaggio stretto tra Bennacer e Biglia per la maglia di regista, mentre Kessié e Calhanoglu agiranno da mezzali. Davanti Piatek tornerà dal 1' come centravanti, e ai suoi lati le dovrebbero muoversi Suso e Paquetà, favorito su Castillejo. Niente da fare per Rebic, che partirà dalla panchina.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Paquetà.