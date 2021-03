Verona-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan cerca punti per restare in scia all'Inter sul campo del Verona nel 26° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

VERONA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Milan

Verona-Milan Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite)

Streaming: Sky Go, Now TV

Il Milan non ha intenzione di allontanarsi ulteriormente dalla vetta e l'obiettivo, semmai, è quello di riavvicinarsi concretamente al primo posto: per farlo, bisognerà battere il Verona in uno dei confronti più interessanti della 26esima giornata di Serie A.

Rossoneri secondi in classifica con 53 punti, esattamente quindici in più rispetto agli scaligeri che, col loro ottavo posto, sognano di fare il colpaccio con una qualificazione ad una delle competizioni continentali (compresa la nuova Conference League).

Nell'ultimo turno è arrivata una frenata per il 'Diavolo', salvato da un rigore realizzato a tempo scaduto da Franck Kessié che ha evitato la sconfitta contro l'Udinese, passata in vantaggio con un colpo di testa di Becao nella ripresa.

Rotondo e convincente successo invece per l'Hellas, passata comodamente a Benevento con un facile 0-3: decisivo, tra gli altri, un goffo autogoal di Foulon che ha spianato la strada verso i tre punti.

2-2 spettacolare nell'incontro del girone d'andata giocato l'8 novembre 2020: in vantaggio di due reti, il Verona si è fatto rimontare fino al pari siglato in pieno recupero da Zlatan Ibrahimovic.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Verona-Milan: dalle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-MILAN

Verona-Milan si giocherà domenica 7 marzo 2021 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona. In virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, non potranno essere presenti i tifosi sugli spalti. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.

La gara tra Verona e Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

La diretta streaming di Verona-Milan sarà visibile con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky: basterà scaricare l'applicazione dedicata su pc, smartphone o tablet e inserire le proprie credenziali d'accesso per poter selezionare l'evento desiderato e avviarne la visione.

L'alternativa è Now TV, la piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto uno degli abbonamenti facenti parte dell'offerta.

Come sempre Goal vi offrirà aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo, fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti di Verona-Milan.

Juric potrebbe schierare Dimarco al posto di Ceccherini nei tre dietro con la conferma di Lazovic sull'out mancino. Per il resto tutti confermati, compresi Barak e Zaccagni alle spalle della punta Lasagna.

Pioli senza i soliti infortunati a cui si è aggiunto Tonali, vittima di un problema ai flessori da valutare: accanto a Kessié, complice l'altra assenza forzata di Bennacer, giocherà Meité. Il sostituto di Ibrahimovic sarà ancora una volta Leão, supportato da Castillejo, Brahim Diaz e Rebic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leão.