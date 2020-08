Verona su Marin, Mutu approva: "Può diventare un grande giocatore"

Perso Amrabat, ceduto alla da gennaio, il va alla ricerca di un altro centrocampista di gamba e concretezza. Un nome sembra essere emerso nelle scorse ore: Marius Marin, giocatore del Pisa, ex .

Del classe 1998 a 'Hellas Live' ha parlato anche un grande ex gialloblù come Adrian Mutu, oggi allenatore di Marin nell'Under 21 della Romania, con il quale il giocatore ha svolto uno stage.

“L’ho analizzato tanto guardando le sue partite. È uno che non molla mai, lotta sempre, un guerriero. L’ho avuto con me tre giorni e mi ha confermato che è un professionista serio, uno che dà sempre il 100%, lavora e gioca per la squadra, un ragazzo capace anche di fare gruppo. Per me il Verona fa tredici se lo acquista e non lo dico perché è un mio connazionale".