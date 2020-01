Verona-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida il Lecce nella 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric sfida in casa il di Fabio Liverani nella 21ª giornata del campionato di . Gli scaligeri sono decimi in classifica a quota 26, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre i pugliesi si trovano in 17ª posizione a quota 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

I 6 precedenti disputati in Serie A in casa della formazione veneta sorridono ai gialloblù, visto che i salentini non hanno mai vinto: di 3 successi e 3 pareggi il bilancio.

Gli scaligeri arrivano da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, i salentini hanno riportato invece 3 sconfitte di fila e un pareggio interno contro l' nell'ultimo turno di Serie A. Samuel Di Carmine e Valerio Verre, con 3 goal ciascuno, sono i migliori marcatori del Verona, mentre Marco Mancosu, autore di 6 reti, è il giocatore più prolifico del Lecce.

I salentini sono inoltre la squadra contro cui Giampaolo Pazzini ha la miglior media realizzativa in Serie A (un goal a partita), avendo realizzato 7 reti in altrettante presenze contro i giallorossi. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-LECCE

Verona-Lecce si disputerà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà il 14° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Verona-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Verona-Lecce anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Juric dovrà fare a meno di Zaccagni, squalificato. Sulla trequarti spazio dunque a Borini in coppia con Pessina alle spalle della punta centrale, che sarà con ogni probabilità Di Carmine, favorito su Stepinski e Pazzini. Il centrocampo sarà quello tipo, con Faraoni e Lazovic sulle due fasce e Amrabat in mezzo accanto a Miguel Veloso. Fra i pali giocherà Silvestri, davanti a lui Rrahmani, Kumbulla e Gunter formeranno la difesa a tre. Out per infortunio il solo Salcedo.

Liverani avrà in infermeria Farias e Calderoni. Fra i pali il portiere sarà Gabriel, davanti a lui Rispoli e Donati potrebbero essere i due terzini, con quest'ultimo spostato a sinistra, mentre Lucioni e Rossettini saranno i due centrali. In mediana Petriccione potrebbe agire da playmaker, nonostante il ritorno a disposizione di Tachtsidis, con Deiola e Majer mezzali ai suoi lati. Nel tandem d'attacco Falco potrebbe spuntarla su Lapadula e far coppia con Babacar, alle loro spalle Macosu sarà il trequartista.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Pessina; Di Carmine

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, Babacar