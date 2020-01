Verona-Lecce 3-0: tris scaligero con vista sull'Europa

Il Verona supera il Lecce con le reti di Dawidowicz, Pessina e Pazzini: salentini in dieci nella ripresa per il rosso a Dell'Orco.

Il torna a vincere e allunga la striscia di risultati positivi, avvicinandosi ulteriormente alla zona che vale l'accesso in Europa. battuto con le reti nel primo tempo di Dawidowicz e Pessina, tris nel finale firmato da Pazzini su rigore.

La prima grande occasione è per la squadra ospite: Lapadula salta Silvestri in uscita e conclude a colpo sicuro, ma Rrahmani salva di petto sulla linea. Con il passare dei minuti la formazione scaligera prende campo e passa in vantaggio al 19' sugli sviluppi di un corner: Dawidowicz anticipa Babacar di testa e insacca all'angolo opposto.

Il Lecce non riesce a far male e lascia ancora l'iniziativa ai padroni di casa, che sfiorano più volte il raddoppio puntando ancora sui calci piazzati. Il 2-0 arriva poco dopo la mezz'ora sulla grande giocata di Lazovic, che pennella un comodo cross per la testa di Pessina, bravo a incrociare e spiazzare Vigorito, entrato in campo al posto dell'infortunato Gabriel. La reazione giallorossa arriva dal sinistro di Majer, che prima dell'intervallo centra una clamorosa traversa dalla distanza.

A inizio ripresa il grande riflesso di Vigorito toglie la personale doppietta a Pessina, ma l'unico squillo ospite capita sul destro alto di Rispoli da buona posizione. Al 68' si complica ulteriormente la partita dei salentini, che restano in dieci per il doppio giallo di Dell'Orco: arriva quindi nel finale il tris che sigilla il match. Amrabat viene steso in area da Vigorito a ridosso della linea di fondo e dal dischetto il neo entrato Pazzini spiazza il portiere.

IL TABELLINO

VERONA-LECCE 3-0

MARCATORI : 19' Dawidowicz, 34' Pessina, 86' Pazzini rig.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat (88' Badu), Miguel Veloso, Lazovic; Verre (49' Borini), Pessina; Di Carmine (73' Pazzini)

LECCE (5-3-2): Gabriel (27' Vigorito); Donati, Lucioni (42' Majer), Rossettini, Dell’Orco, Rispoli; Tachtsidis, Deiola, Mancosu; Lapadula, Babacar (69' Meccariello).

AMMONITI : Tachtsidis, Faraoni, Dell'Orco, Amrabat

ESPULSO : Dell'Orco