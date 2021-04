Hellas Verona-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Hellas Verona affronta la Lazio al Bentegodi nella 30ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

L'Hellas Verona ospita la Lazio al Bentegodi in una gara valevole per la 30/a giornata di Serie A. Obiettivi diversi per le due squadre: gli scaligeri sono a caccia di punti per un finale di stagione sereno, senza grandi sussulti, i laziali, invece, cercano la vittoria per coltivare il sogno di raggiungere la prossima edizione di Champions League. Entrambe le formazioni sono reduci da ottimi risultati: i biancocelesti dalla vittoria sullo Spezia e il Verona dal successo sul campo del Cagliari.

Si contano un totale di 45 precedenti tra Hellas Verona e Lazio: 11 vittorie per i gialloblù, 16 pareggi e 18 vittorie per i biancocelesti. Nelle ultime tre gare, una vittoria a testa e un pareggio. L'Hellas Verona ha vinto all'andata per 2-1, ma la Lazio ha vinto per 5-1 l'ultima gara giocata al Bentegodi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Hellas Verona-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Hellas Verona-Lazio, sfida valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 11 aprile allo stadio Bentegodi di Verona, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d'inizio è stato programmato alle ore 15.00

Hellas Verona-Lazio verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà dunque usufruire dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

La diretta streaming gratis di Hellas Verona-Lazio sarà disponibile su DAZN per gli abbonati. Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Hellas Verona-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale

Juric manderà in campo i suoi, verosimilmente, con il 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, Magnani, Ceccherini e Dimarco in difesa, Faraoni e Lazovic esterni con Veloso e Tameze in mezzo. Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. Non ci sarà Lovato per squalifica.

3-5-2, invece, per Inzaghi con Reina in porta e, con ogni probabilità, l'adattato Marusic assieme ad Acerbi e Radu in difesa. Lucic e Fares esterni, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Pereira in mezzo. Immobile e Caicedo coppia d'attacco. Out gli squalificati Lazzari e Correa.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Andreas Pereira, Fares; Immobile, Caicedo.