Verona-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio va a fare visita al Verona alla 9ª giornata di Serie A: alcune info sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 9ª giornata di Serie A manda in scena tra le altre la sfida tra Verona e Lazio. Un match molto interessante, tra una formazione in cerca di riscatto dopo una recente beffa e un'altra a caccia di conferme avendo vinto uno scontro diretto nell'ultimo turno.

Il Verona appare letteralmente trasformato da quando Igor Tudor ha preso il posto di Eusebio Di Francesco. Il k.o. contro il Milan dell'ultimo weekend è stato il primo con la nuova guida tecnica, dopo 2 vittorie e 2 pareggi.

La Lazio arriva a questa sfida con il morale alle stelle, dopo il successo per 3-1 in casa contro l'Inter. Si tratta della seconda affermazione in confronti di alta classifica per la squadra di Maurizio Sarri, dopo il 3-2 ai danni della Roma.

Verona è stata spesso fatale per la Lazio. Su 65 confronti del Bentegodi, gli scaligeri ne hanno vini 19 mentre in 20 occasioni il risultato è stato di parità. L'ultimo successo gialloblù tra le mura amiche contro i biancocelesti risale alla stagione 2013/14 (per 4-1, con doppietta di Toni e goal di Iturbe e Romulo).

Di seguito molte informazioni utili riguardo a Verona-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni scelte dai due mister fino a dei consigli per assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-LAZIO

La data scelta per Verona-Lazio è domenica 24 ottobre 2021. calcio d'inizio alle ore 15.00, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Coloro che vorranno assistere alla sfida tra il Verona e la Lazio dovranno disporre di un abbonamento a DAZN, che la trasmetterà in esclusiva. Un evento visibile sia con una moderna smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Se nel primo caso basterà accedere all'apposita applicazione, per quanto riguarda i televisori non smart devono essere collegati a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick oppure a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida vedrà Riccardo Mancini alla telecronaca di DAZN, con Alessandro Budel nel ruolo di commentatore tecnico.

Oltre alla diretta televisiva, DAZN trasmetterà il match tra Verona e Lazio anche in streaming. Attraverso il proprio computer basterà collegarsi al sito e selezionare la partita da guardare, mentre con dispositivi come smartphone e tablet è necessario scaricare l'app.

Per gli abbonati a DAZN la partita tra Verona e Lazio sarà disponibile on demand dopo la sua conclusione, così come gli highlights.

Naturalmente non mancherà la cronaca scritta di Verona-Lazio qui su Goal. Accedendo al portale, potrete conoscere le formazioni ufficiali e vivere il match dal primo all'ultimo minuto.

Tudor dovrebbe disporre i suoi con il 3-4-2-1, in cui Montipò guiderà una difesa composta da Ceccherini, Günter e Casale. Uno tra Tameze e Ilic con Veloso nel cuore del centrocampo, potendo contare sulla spinta sugli esterni di Faraoni e Lazovic. Il riferimento offensivo sarà Simeone, con alle spalle Barak e Caprari.

Sarri risponde con il 4-3-3, con Reina in porta e una difesa con Marusic e Hysaj scelti come terzini. Al centro della retroguardia, con Acerbi e Luiz Felipe squalificati, verranno impiegati Patric e Radu. Lucas Leiva sarà il metronomo della mediana, coadiuvato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In avanti Immobile ha ormai smaltito i problemi fisici e giocherà con ai lati Felipe Anderson e Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.