Tornata alla vittoria in campionato grazie al netto 3-0 con il quale si è imposta contro il Crotone, la Juventus cerca adesso quella rinnovata continuità che possa consentirle di riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Il prossimo ostacolo sulla strada dei bianconeri sarà il Verona. La sfida con gli scaligeri si giocherà sabato sera al Bentegodi e rappresenterà certamente un banco di prova importante.

Il tecnico bianconero sarà chiamato a fare i conti con diverse assenze.

Pirlo ha spiegato cosa servirà alla Juventus a Verona.

Il tecnico bianconero si è soffermato sulle condizioni dell’attacco.

“Kulusevski sta facendo bene anche in un ruolo che magari non è il suo. Gli chiediamo cose leggermente diverse da quelle che sono le sue caratteristiche, ma sta bene. Morata è ancora alle prese con un virus, mentre su Dybala non ci sono novità. Se li recuperiamo per il Porto? Per Alvaro aspettiamo, deve stare a riposo fino a domenica, per Paulo valuteremo con lo staff medico qual è la migliore soluzione per farlo rientrare il prima possibile. Non è a rischio operazione”.