Verona-Juventus, Juric promette: "Se ci salviamo porto i ragazzi fuori a mangiare"

Ivan Juric alla vigilia di Verona-Juventus: "Se i ragazzi raggiungono l'obiettivo salvezza anche all'ultima giornata, li porto fuori a mangiare".

Una stagione fin qui sorprendente per un che sta andando decisamente oltre le aspettative in questo campionato. Ivan Juric resta però con i piedi per terra e ricorda l'obiettivo della squadra con una speciale promessa fatta ai ragazzi.

L'allenatore gialloblù è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della complicatissima sfida contro i campioni d' della :

"Ho detto ai ragazzi che se raggiungono obiettivo salvezza anche all'ultima giornata, li porto fuori a mangiare. Poi se succede all'ultima giornata o prima non cambia, speriamo di farcela anche prima".

Gli ultimi due pareggi contro e hanno dato ulteriore fiducia al Verona, Juric manderà in campo la formazione senza particolari differenze nonostante il livello dell'avversario: