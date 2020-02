Verona-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Higuain, out Dybala

Sarri accantona l'idea Dybala falso nove e punta su Higuain con Douglas Costa e Ronaldo. Nel Verona, Borini è la punta più avanzata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Nel Verona, Juric decide di affidarsi a Borini come falsa prima punta al posto di Verre, che parte dalla panchina. In mezzo al campo torna Amrabat, squalificato contro la . Pessina torna così sulla linea della trequarti assieme a Zaccagni.

Tridente per ladove giocano assieme Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo: Dybala, apparentemente favorito alla vigilia per una maglia da titolare, va dunque in panchina. Difesa davanti a Szczesny confermata, così come il centrocampo, dove Rabiot parte ancora una volta dal primo minuto.

