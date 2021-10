Verona-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve in casa del Verona nell'11ª giornata di Serie A. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

VERONA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Juventus

Verona-Juventus Data: 30-10-2021

30-10-2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus fa visita al Verona nell'anticipo dell 11 giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri vengono dal clamoroso tongo casalingo contro il Sassuolo e cercano immediato riscatto sul campo degli scaligeri.

La formazione di Igor Tudor, l'anno scorso alla Juve nello staff di Pirlo, è reduce dal pareggio acciuffato sul campo dell'Udinese.

Nella passata stagione, a Verona, il faccia a faccia terminò con il risultato di 1-1: Juve in vantaggio con Cristiano Ronaldo, poi raggiunta dal colpo di testa di Barak.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-JUVENTUS

Verona-Juventus si giocherà sabato 30 ottobre allo Stadio Bentegodi di Verona. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Verona-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, o tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno assistere al match del Bentegodi anche in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, in alternativa basterà scaricare l'app dedicata su smarphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Verona e Juventus sarà racconta da Stefano Borghi, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

Tutte le emozioni di Verona-Juventus in diretta su Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi con il portale riceverete aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra scaligeri e bianconeri: dall'annuncio delle formazioni sino al fischio finale e alle interviste post gara.

Dopo il turnover in casa dell'Udinese, Tudor è pronto a rilanciare Simeone dal 1', sorretto da Barak e Caprari. A centrocampo mediana affidata a Ilic e Veloso con Faraoni e Lazovic sui binari laterali. In difesa pacchetto a tre con Dawidowicz, Günter e Ceccherini a protezione di Montipò.

Allegri riparte dal tandem Dybala-Chiesa, turno di riposo per Morata. Si rivede Cuadrado dal 1' sulla destra con McKennie sul versante opposto. In mezzo torna Bentancur al fianco di Locatelli, mentre in difesa toccherà ancora a Bonucci e de Ligt con Danilo e Sandro coppia di terzini. Tra i pali riecco Szczesny.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Chiesa. All. Allegri.