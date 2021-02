Verona-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la vittoria di Crotone, la Juventus cerca il bis a Verona: tutto sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo aver ritrovato la vittoria nel match casalingo contro il Crotone, la Juventus va alla caccia di continuità. I bianconeri sono di scena sul complicato campo dell'Hellas Verona, che ultimamente ha riservato molte insidie alla squadra campione d'Italia.

Lo scorso anno al Bentegodi è infatti arrivata una sconfitta per 2-1 con le retti di Borini e Pazzini. E se la precedente era andata bene (1-3 il 30 dicembre 2017 con show di Dybala), nelle quattro prima non era arrivata nemmeno una vitttoria, con tre pareggi per 2-2 e una sconfitta.

La gara d'andata quest'anno si è chiusa 1-1 per effetto delle reti di Andrea Favilli e Dejan Kulusevski. Si è ovviamente trattato della prima sfida in panchina tra Ivan Juric e il debuttante Andrea Pirlo.

La Juventus punterà ancora sui goal di Cristiano Ronaldo, arrivato a 18 in campionato e nuovamente in testa alla classifica marcatori, con una rete di vantaggio su Lukaku, il primo immediato inseguitore. I migliori marcatori del Verona sono invece Zaccagni e Barak a 5.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Verona-Juventus: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO VERONA-JUVENTUS

Verona-Juventus si giocherà sabato 27 febbraio 2021 allo stadio Bentegodi di Verona. Calcio d'inizio della sfida fissato per le ore 20.45. La sfida è valida per la 24ª giornata di Serie A.

Come per ogni anticipo del sabato sera alle 20.45, anche Verona-Juventus sarà trasmessa in direttta tv esclusiva su DAZN . Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell'app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-DAZN la partita sarà trasmessa anche su DAZN1 al 209.

La partita Verona-Juventus sarà disponibile in diretta streaming gratis su DAZN . Basterà munirsi dell'app sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, per poi selezionare l'evento desiderato dal palinsesto.

Verona-Juventus sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal. Vi accompagneremo nel racconto del match dalle formazioni ufficiali fino alla cronaca minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'azione.

Juric deve valutare le condizioni di Faraoni e Tameze, che potrebbero stringere i denti e giocare. Dimarco in difesa, in mezzo con Ilic si candida anche Veloso. Verso la conferma in difesa Magnani e Gunter. Davanti gli intoccabili Zaccagni e Barak supportano Lasagna.

Oltre a Cuadrado, Bonucci e Chiellini, la Juve perde anche lo squalificato Danilo. A destra potrebbe trovare spazio Demiral, con Demiral e l'adattato Alex Sandro in mezzo e Frabotta a sinistra. Bentancur e Rabiot insieme a centrocampo, Chiesa a destra con McKennie a sinistra. Kulusevski spalleggia Ronaldo, con Morata ancora dalla panchina. Out Dybala, volato a Barcellona per un controllo al ginocchio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo.