Verona-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida la Juventus nell'anticipo serale della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri difende il primato in classifica sfidando il di Ivan Juric nell'anticipo serale del sabato della 23ª giornata di . I bianconeri guidano la graduatoria con 54 punti, frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e hanno un margine di 3 lunghezze sull' , prima inseguitrice, i gialloblù invece si trovano al 10° posto a quota 31 con un cammino di 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, con 2 punti di distacco dalla zona .

Bilancio in sostanziale equilibrio nei 28 precedenti in Serie A giocati in casa degli scaligeri, con 10 successi del Verona, 10 pareggi e 8 affermazioni della Juventus. Nella scorsa stagione la Juventus si impose 1-3 al Bentegodi, grazie ad un goal di Matuidi e ad una doppietta di Dybala, ma nella storia del confronto non è mai accaduto finora che i piemontesi cogliessero 2 vittorie di fila fuori casa contro il Verona.

L'ultima affermazione gialloblù risale invece all'anno, prima, con un 2-1 propiziato dai sigilli di Toni e Viviani, che vanificarono l'unico goal bianconero realizzato da Dybala.

Delle 10 squadre che nell'era dei 3 punti a vittoria dopo la 22ª giornata di Serie A avevano 54 o più punti come quest'anno, 9 hanno poi vinto il titolo a fine stagione, l'unica a non riuscirci è stata il di Sarri nella stagione 2017/18.

Il Verona è reduce da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, e assieme a Inter e è una delle 3 squadre ad aver ottenuto 8 clean sheet stagionali, la Juventus invece ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta in trasferta contro il Napoli nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Vecchia Signora con 19 goal segnati in 19 partite, nel Verona invece 5 giocatori guidano la classifica dei giocatori più prolifici con 3 reti ciascuno: Giampaolo Pazzini, Davide Faraoni, Samuel Di Carmine, Matteo Pessina e Valerio Verre.

Nella sua ormai lunga carriera, Pazzini ha contribuito a realizzare 6 goal contro la Juventus (4 reti e 2 assist), ma il tutto nei primi 8 confronti, nessuno negli ultimi 13. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Juventus

Verona-Juventus Data: 8 febbraio 2020

8 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VERONA-JUVENTUS

Verona-Juventus si disputerà la sera di sabato 8 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 58° confronto in Serie A fra le due squadre.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'anticipo del sabato sera Verona-Juventus, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Verona-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Verona-Juventus in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Al termine della sfida sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Juric avrà l'intera rosa a disposizione fatta eccezione per Salcedo. Nel suo 3-4-2-1 i dubbi principali sono nel reparto offensivo e riguardano essenzialmente il ruolo che ricoprirà Verre. L'ex Primavera della potrebbe giocatore dal falso nove, con Zaccagni e Pessina alle sue spalle, oppure sulla trequarti accanto a Zaccagni, a sostegno del centravanti che in questo caso sarebbe Di Carmine. A centrocampo in mezzo si rivedrà Amrabat accanto a Miguel Veloso dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre Faraoni e Lazovic presidieranno le due fasce. In difesa, davanti al portiere Silvestri, Gunter è favorito su Dawidowicz per completare la linea a tre con Rrahmani e Kumbulla.

Sarri dovrebbe riproporre in attacco il tridente composto da Higuain nel ruolo di centravanti e da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo come esterni offensivi. Dybala va dunque verso la panchina. In mediana Pjanic agirà in cabina di regia, con Bentancur e Rabiot, favorito su Matuidi, ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Szczesny, Bonucci e De Ligt formeranno la coppia centrale, con Cuadrado e Alex Sandro terzini. Fuori dai convocati Bernardeschi, a causa di un problema al polpaccio, mentre si avvicina il rientro di Chiellini, che ha iniziato ad allenarsi parzialmente in gruppo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.