Verona, Juric: "Sono preoccupato, solo 4 o 5 giocatori sono in forma"

Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della Roma lancia l'allarme: "Servono 4 o 5 giocatori forti, sennò non andiamo da nessuna parte".

Domani l'Hellas esordirà in contro la , ma a sentire Ivan Juric in conferenza stampa, le cose non stanno andando molto bene nella preparazione estiva della squadra gialloblu. Queste le parole del tecnico dell'Hellas alla vigilia dei giallorossi.

"Siamo in grande emergenza, sono preoccupato. Ci sono solamente quattro o cinque giocatori che sono in una forma accettabile per giocare. Soprattutto i nuovi arrivati sono in ritardo di condizione. Benassi ha un problema al polpaccio, Magnani è fuori, Cetin è presente ma è indietro. Tameze forse farà un tempo".

L'allenatore del Verona poi comincia anche a puntare il dito verso la società, alzando la voce.