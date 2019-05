Verona, Inzaghi per il prossimo anno? Era in tribuna contro il Livorno

Nella sconfitta contro il Livorno, era presente in tribuna Pippo Inzaghi: l'ex Bologna è candidato alla panchina del Verona.

Il sta vivendo un vero e proprio caos in questo finale di stagione di Serie B. Prima i risultati più che negativi, poi l'esonero di Grosso a due giornate dalla fine e l'arrivo di Aglietti, che alla prima partita contro il ha subito incassato una sconfitta.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Al netto di una clamorosa promozione in , Aglietti non sarà però l'allenatore del Verona nella prossima stagione, che ad oggi ripartirà dalla Serie B.

Secondo quanto riportato da 'L'Arena', in tribuna nella gara persa col di due giornate fa c'era anche Pippo Inzaghi. Non si tratta di una presenza casuale, ma di un nome papabile, e parecchio, per l'anno prossimo.

Filippo Inzaghi ha già dimostrato di saper fare ottime cose in Serie B, quando con il ha raggiunto la semifinale dei play-off di Serie B due anni fa. L'ex allenatore del avrà probabilmente la concorrenza di Zeman per la panchina del Verona.