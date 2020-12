Verona-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita l'Inter nell'ultima gara ufficiale del 2020: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

VERONA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Per Verona e Inter si chiude ufficialmente il 2020. Un anno difficile per tutti, meno a livello di risultati per gialloblù e nerazzurri: i primi sono in zona europea, mentre i secondi lottano per lo Scudetto dopo essere arrivati secondi nella passata stagione, con la finale di giocata. Resta però la dura eliminazione continentale nella nuova annata.

A novembre 2019, nel periodo pre-covid, l'Inter ebbe la meglio sul Verona a San Siro grazie alle reti di Vecino e Barella, utili a superare quella di Verre su rigore. Al ritorno invece, 2-2 nel deserto del Bentegodi: in goal Lazovic, Veloso, Candreva e autorete di Dimarco.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Verona-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-INTER

Verona-Inter, match valido per l'infrasettimanale e il 14esimo turno di , si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30. Appuntamento al Bentegodi di Verona, a porte chiuse.

Verona-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Sarà possibile seguire Verona-Inter non soltanto in tv, ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere alla gara tra Verona e Inter è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Verona-Inter sarà raccontata in diretta anche da Goal, che tramite un live scritto vi consentirà di non perdervi nulla sulla gara di San Siro. A partire dalla comunicazione delle formazioni ufficiali, vi terremo aggiornati azione per azione su quanto accadrà tra la squadra di Conte e quella di Italiano.

Juric, che ha ancora Di Carmine in dubbio, dovrebbe proporre Salcedo punta, supportato da Zaccagni e Lazovic, con Dimarco e Faraoni esterni. Tameze e Veloso interni, dentro Lovato insieme a Ceccherini e Dawidowicz. Tra i pali giocherà Silvestri.

Conte punta su Vidal insieme a Brozovic e Barella nel suo 3-5-2, sulle fasce avanzano Young e Darmian, ma occhio a Perisic. Lukaku dal 1' con Lautaro Martinez. Possibile chance per D'Ambrosio insieme a De Vrij e Bastoni, ma Skriniar resta favorito. In porta ci sarà Handanovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.