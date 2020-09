Verona, Ilic frenato dalle norme anti COVID: niente esordio prima di ottobre

Ivan Ilic, appena preso dal Verona, non può esordire: chi arriva dalla Serbia non avrà il visto lavorativo prima del 30 settembre.

Ivan Ilic è stato ufficializzato una settimana esatta fa dal , che lo ha preso dal . Eppure rischia di non poter prendere parte alla gara d'esordio in campionato dei veneti, in programma sabato sera contro la . Non per infortunio, ma per un inghippo legato al COVID-19.

I problemi nascono e si consolidano dal fatto che Ilic arriverà in dalla , dove è nato e cresciuto, nonostante il suo cartellino sia come detto di proprietà del City. E la Serbia è considerata "zona rossa", paese particolarmente a rischio, tanto da indurre le autorità a introdurre norme particolarmente severe.

In sostanza, come spiega 'L'Arena', chi arriva in Italia dalla Serbia non può ottenere il visto lavorativo entro il 30 settembre. E la norma si applica naturalmente anche a un calciatore, come nel caso di Ilic.

Altre squadre

Il Verona è al lavoro per ottenere una deroga ai problemi burocratici che impedirebbero a Ilic di ottenere il visto di lavoro. E, di conseguenza, di scendere in campo contro la Roma e pure contro l' alla seconda giornata. Attualmente, però, la situazione è chiara: il giovane serbo non potrà scendere in campo prima di inizio ottobre.